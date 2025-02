Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini, e ancora oggi non è chiaro cosa sia davvero accaduto quella notte in via del Ciclamino quando la 78enne, di ritorno a casa dopo un incontro con il gruppo locale di testimoni di Geova, è stata aggredita brutalmente da un killer senza nome. La Procura ritiene che il sospettato numero uno sia il vicino di casa senegalese Louis Dassilva, amante della nuora Manuela Bianchi, e finora lui è l’unico indagato ed è in carcere dal luglio scorso.

Pierina Paganelli, audio di Valeria Bartolucci può cambiare tutto/ "Vide scena crimine, suggerì come pulire"

Quarto grado oggi torna sull’omicidio di Pierina Paganelli con una serie di novità a partire dalle oltre 20 persone risentite in questura, soggetti che, in qualche modo, potrebbero aver mentito sul rapporto tra i due amanti (una relazione clandestina proseguita anche dopo l’omicidio e che sarebbe, secondo gli investigatori, movente del delitto).

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci: "Convocazione? No comment, io i capelli li avevo chiari..."

Ma non sono le sole ad essere state riconvocate dagli inquirenti: è attesa a giorni Manuela Bianchi per essere sentita ancora una volta a sit, e poche ore fa la sua “rivale in amore” Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata chiamata urgentemente in Procura ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Oggetto di questa convocazione, un audio con contenuti potenzialmente clamorosi che riguarderebbero proprio la notte dell’assassinio di Pierina Paganelli e collocherebbero la donna sulla scena del crimine subito dopo la morte dell’anziana, intenta a dare “suggerimenti” a due persone su come pulire le tracce.

Pierina Paganelli, Manuela: "Convocazione? Sono tranquilla"/ "Di Louis non parlo, mi ha consigliato di…"

Pierina Paganelli, stretta della Procura in vista della chiusura delle indagini su Louis Dassilva

Le indagini su Louis Dassilva si avviano a conclusione e la difesa, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi con la consulente Roberta Bruzzone, sa perfettamente cosa rischia: il senegalese sarà verosimilmente destinatario di una istanza di rinvio a giudizio e l’orizzonte di un processo con l’accusa di omicidio di Pierina Paganelli è probabile.

Con gli elementi finora raccolti dagli investigatori a suo carico, il 35enne andrebbe alla sbarra con un pesantissimo capo di imputazione, ma il terreno sotto il tavolo dell’inchiesta ribolle di potenziali colpi di scena che arrivano dalle recenti indiscrezioni su un audio inedito in cui la moglie, Valeria Bartolucci, avrebbe riferito particolari mai emersi prima e capaci, forse, di riscrivere per intero la storia dell’omicidio di Pierina Paganelli.

“Il processo si farà“, ha detto la criminologa in tv sottolineando che si andrà comunque a dibattimento, ma non sono esclusi clamorosi sviluppi nell’indagine addirittura con l’iscrizione di altri soggetti già attenzionati.