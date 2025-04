Storie Italiane apre anche stamane con il caso di Pierina Paganelli alla luce delle ultime novità circa l’omicidio della povera donna di Rimini, e della decisione del Gip di non scarcerare Louis Dassilva, ad oggi l’unico accusato dell’assassinio. Gli avvocati di Louis comunque non demordono e giovedì prossimo ci sarà una nuova udienza dopo che il Gip ha appunto rigettato la richiesta di scarcerazione.

Omicidio Pierina Paganelli, gip: "Louis Dassilva deve restare in carcere"/ Cosa succede ora?

“Il Gip ritiene attendibile e veritiera la versione fornita da Manuela Bianchi – precisa Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane – sostituendo la prova regina che era quella della Cam 3. Il Gip si è affidato anche ad altri elementi puntellati nel corso degli ultimi mesi dal pubblico ministero”.

Pierina Paganelli/ Davide Barzan nella bufera: “Io avvocato? Louis smentisce Valeria, lei è inattendibile”

Per mesi Manuela Bianchi ha protetto il suo amante, accecata dall’amore, ma alla fine ha deciso di raccontare la verità anche quando ha capito che le cose per lei non si stessero mettendo bene, leggasi l’indagine nei suoi confronti per occultamento del cadavere, in merito agli eventi avvenuti il 4 ottobre del 2023. “Se verrà provato che sia lui l’assassino – commenta Davide Barzan, il consulente della donna – ci sarà il fine pena mai per Louis”.

PIERINA PAGANELLI, PERCHE’ LOUIS RESTA IN GALERA

Secondo il Gip non esisterebbero al momento elementi che farebbero pensare ad una pista alternativa a Louis, e le motivazioni circa la decisione di non accogliere i domiciliari, sono state le seguenti, pubblicate da Storie Italiane: l’assassino è una persona del condominio, è una persona che conosceva i movimenti di Pierina Paganelli (Dassilva era vicino di casa), ma anche la perizia fonica, quindi l’episodio del 4 ottobre 2023, confermato da Manuela Bianchi durante il famoso incidente probatorio, il movente legato a rancori e risentimenti, ma anche il fatto che la vittima avrebbe fatto emergere la relazione extraconiugale.

Pierina Paganelli, l'audio del garage può riscrivere la storia/ Louis Dassilva e Manuela Bianchi nel mirino!

Infine il silenzio durante l’interrogatorio di Manuela, che puntava il dito proprio contro l’amante. Si tratta quindi di tutta una serie di chiari riscontri che fanno propendere verso il fatto che sia Louis Dassilva l’assassinio della povera Pierina Paganelli.

PIERINA PAGANELLI, SI RAFFORZANO LE ACCUSE VERSO LOUIS

Ovviamente toccherà al processo stabilire la condanna o meno, ma il quadro accusatorio verso l’arrestato sembrerebbe essersi rafforzato nell’ultimo mese. Intanto Manuela Bianchi ha iniziato le operazioni di trasloco di via del Ciclamino, trasferendosi inizialmente dal padre che abita molto vicino, mentre Giuliano Saponi, figlio della vittima, andrà a vivere della madre, il cui appartamento è stato dissequestrato. L’abitazione di Manuela e Giuliano è stato già venduto e fra poche settimane arriverà una nuova famiglia.

“Non mentire, tutto il palazzo sa di noi”, è una delle frasi, a proposito di Manuela Bianchi, proferite dalla donna a Louis Dassilva nella saletta della questura in occasione della famosa intercettazione post interrogatorio. E’ proprio la loro relazione extraconiugale alla base dell’omicidio di Pierina Paganelli, con Louis sapeva che se fosse stato scoperto la moglie l’avrebbe lasciato e lui avrebbe perso un sostentamento economico importante.