A Quarto Grado si tratta il caso di Pierina Paganelli con tutte le ultime novità sul processo e le parole di Manuela Bianchi: cosa è emerso

Il giallo di Pierina Paganelli ieri sera negli studi di Quarto Grado: l’omicidio dell’anziana signora di Rimini, per cui è in corso un processo con unico imputato Louis Dassilva. Il talk di Rete 4 si è soffermato su quelle che saranno le prossime mosse della difesa dell’indagato, che ha chiesto un confronto in aula fra Louis e Manuela Bianchi, quest’ultima ex amante nonché nuora di Pierina Paganelli.

Quarto Grado fa notare, a riguardo, come la difesa di Louis abbia cambiato atteggiamento, visto che durante l’incidente probatorio di marzo gli stessi avvocati rifiutarono il confronto, per poi tornare sui propri passi. “L’incidente probatorio peserà moltissimo sul processo – spiega il generale Garofano, ospite in studio – perché è un’anticipazione che vale come prova, tanto quella che viene raccolta nel processo; ovviamente la prova si forma in dibattimento.” Quindi esterna tutti i suoi dubbi: “Io vedo una contraddizione nella strategia della difesa, perché puntare tutto sulla perizia fonica e il confronto con Manuela, e poi chiedere il rito abbreviato, che significa cristallizzare tutto… c’è qualcosa che effettivamente non torna.”

Quindi aggiunge sul movente di Dassilva: “Nel momento in cui Valeria (la moglie, ndr) avrebbe scoperto questa relazione, perdeva i favori di stare in Italia e il lavoro, e quindi è un movente legato alla relazione extraconiugale con Manuela Bianchi.” Quarto Grado ha quindi mandato in onda un passaggio dell’incidente probatorio proprio della signora Bianchi, precisamente quello in cui parla della suocera: “Io avevo avuto una discussione piuttosto forte con mia suocera e mi disse: ‘Mangia e poi vieni di là’ – le parole di Manuela in tribunale – ma dal modo in cui lo disse avevo capito che voleva parlarmi di una cosa seria.”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “MI CROLLO’ IL MONDO ADDOSSO…”

E ancora: “Più che la discussione è il monologo che fece: mi crollò il mondo addosso, da quello che disse da arrabbiata, o magari non lo pensava, mi disse che io non avevo mai amato mio marito e che avevo fatto vivere suo figlio nella tristezza perché non mi ero mai ripresa dalla morte di mia madre. In un altro caso avevamo discusso – ha continuato – ci avevano pignorato dei soldi, 700 euro, sapevo che erano di mia suocera; mio marito mi aveva detto che l’aveva tranquillizzata, ma quel giorno arrivò mia suocera e mi disse che mi ero permessa di prendere i soldi dal suo conto. Si vedeva che era arrabbiata comunque con me, perché arrivava sempre con la parola sbagliata; io non avevo preso niente e avevo il resoconto del pignoramento.”

E ancora: “Lei aveva parlato con suo figlio e lui le aveva detto che era tutto a posto, ma ha voluto fare lo stesso quella piazzata. Dopo quella cosa mi è salito il nervoso, ho chiesto a mio padre 700 euro, ho bussato da mia suocera, le ho messo i soldi sul tavolo e poi sono andata via.”

PIERINA PAGANELLI, IL PUNTO SULLA PERIZIA FONICA

Da segnalare che la difesa sta attendendo il risultato della perizia fonica, così come spiegato da uno degli avvocati di Louis: “La perizia fonica è fondamentale, aiuterà a ricostruire quanto accaduto il 4 ottobre e riscontrerà il dichiarato di Manuela, che al momento sono dichiarazioni in alcun modo riscontrate con elementi esterni.”

A riguardo, Michele Vitiello, consulente della famiglia di Pierina Paganelli e fonico, ha spiegato: “Mercoledì ci sarà un nuovo sopralluogo richiesto dai periti; verranno fatte altre misurazioni per rispondere ai quesiti fatti dal giudice, in particolare su Manuela, se effettivamente lei ha detto la verità. Ci sono dei bisbigli… non lo sappiamo nell’esattezza cosa faremo, ma probabilmente verranno usati dei volumi più alti per vedere come reagisce la telecamera a registrare queste voci, per poi compararle con quelle dell’epoca, prendendo anche in esame la relazione tecnica di Perini e della procura, per poter dare risposte più chiare, a conferma di quanto già aveva fatto la procura o trovando novità.”