Non si fermano i colpi di scena sulla – ancora misteriosa – morte di Pierina Paganelli che risale al 4 ottobre del 2023 quando l’anziana signora venne trovata priva di vita dopo aver ricevuto 29 coltellate nel vano garage del condominio della riminese via del Ciclamino nel quale abitava e che ora potrebbe ricevere una (più o meno) nuovissima pagina nella lunghissima inchiesta che ricollega gli indagati a quanto accaduto a Giuliano Saponi – il figlio di Pierina Paganelli e marito di Manuela Bianchi – il 7 maggio del 2023.

Una pagina che ci parla di omicidio volontario, probabilmente commesso dallo stesso Louis Dassilva che per ora resta l’unico vero e proprio indagato per la morte dell’anziana signora; forse in accordo con la stessa Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento.

Partendo dal principio, è bene ricordare che in quel 7 maggio il figlio di Pierina Paganelli alle primissime luci dell’alba come d’abitudine uscì di casa in sella alla sua bicicletta trovandosi – anche qui, come d’abitudine – a percorrere lo stradone in direzione Coriano.

Improvvisamente venne violentemente investito (ipoteticamente) da un furgone che gli cagionò delle ferite che gli inquirenti ritennero analoghe ad una caduta dal quinto piano di un palazzo; mentre dopo essere finito in coma ed aver subito numerosi interventi si sarebbe – fortunatamente – ripreso.

L’incidente capitato al figlio di Pierina Paganelli venne – appunto – trattato come tale e dopo aver appurato l’assenza di telecamere e testimoni il fascicolo venne archiviato: questo, almeno, fino ad oggi con il PM Paci incaricato del caso della morte dell’anziana signora che sembra intenzionato a riaprirlo con la più suggestiva ipotesi di omicidio volontario che per ora – quasi naturalmente – si starebbe concentrando sullo stesso Dassilva già in carcere in via cautelare proprio per via dell’omicidio di via del Ciclamino.

A riaprire i sospetti di Paci sull’incidente al figlio di Pierina Paganelli sarebbe stato – secondo quanto riferisce il Corriere della Sera – il lunghissimo interrogatorio alla moglie dello scorso 4 marzo nel qualche Manuela Bianchi (oggi indagata per favoreggiamento) avrebbe avanzato i suoi dubbi sul fatto che alla guida del camion potesse esserci proprio Dassila.

Una tesi che combacerebbe anche – in via forse suggestiva – con il fatto che la moglie del senegalese (ovvero Valeria Bartolucci) disse che in quel 7 maggio si trovavano ad un funerale lontano da Rimini; salvo per il fatto che i loro cellulari risultavano agganciati alle celle di via del Ciclamino.