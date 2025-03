Prosegue l’udienza per l’incidente probatorio sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi in merito al caso di Pierina Paganelli. L’inviata di Storie Italiane, Monica Arcadio, era in collegamento dal tribunale ed ha provato ad intercettare la nuora della vittima senza che però la stessa abbia risposto alle domande pressanti dei giornalisti. Presente anche Davide Barzan, consulente di Manuela nonchè l’avvocato Nunzia Barzan. Nessuna parola però da parte della donna così come dagli avvocati e dai consulenti, che ricordiamo, già ieri erano in tribunale per la prima parte dell’incidente probatorio.

Hanno parlato invece gli avvocati di Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, che hanno spiegato in vista della giornata odierna: “Oggi affronteremo il tema fondamentale del ritrovamento del cadavere, è stato rinviato questo tema perchè ieri sera era molto tardi quindi rispetto ai fatti riferiti ieri da Manuela Bianchi che già sapevamo, oggi ci aspettiamo elementi nuovi, sappiamo che emotivamnte per lei sarà molto provante. Noi siamo molto soddisfatti – ha continuato – perchè la signora è stata spontanea, sincera e genuina, ha trovato l’accoglienza da parte del Gip e del pm, tutti hanno percepito l’onestà nelle sue parole quindi ci auguriamo che oggi la giornata prosegua con lo stesso spirito”.

PIERINA PAGANELLI, GLI AVVOCATI DI GIULIANO: “MANUELA SERENA E CREDIBILE”

Un altro avvocato sempre di Giuliano Saponi, figlio di Pierina paganelli, ha aggiunto: “Crediamo che Manuela abbia iniziato a dire la verità ma non abbia detto tutto ciò che sa quindi confidiamo che oggi in questa sede protetta possa trovare il coraggio di dire tutto”. E ancora: “Non abbiamo condiviso neanche un secondo con la signora Bianchi durante l’incidente probatorio di ieri”.

Il primo avvocato ha ripreso la parola dicendo: “La signora, durante l’ìnterrogatorio del 4 marzo, aveva appreso che parte del suo interrogatorio era stato pubblicato da alcuni organi di informazione e lì si è percepito un timore in quanto ha detto che per la prima volta stava affrontando delle circostante che, parole sue, rischiavano di rovinarla”.

L’altro avvocato ha proseguito per poi concludere: “Ieri è apparsa comunque serena e credibile, a tratti emozionata, chiunque avesse ascoltato ieri il racconto di Manuela oggi avrebbe un occhio diverso nel valutare il suo comportamento. Ci sono dei fatti – ha aggiunto – non possiamo saperli, ce li deve dire lei, noi possiamo avere una nostra idea anche per logica ma ce li deve dire lei”.

PIERINA PAGANELLI, OGGI MANUELA PARLERA’ DEL 4 OTTOBRE 2023

Nella giornata di ieri Manuela Bianchi si è commossa, racconta Storie Italiane, mentre non ha incontrato Louis Dassilva, visto che i due erano divisi da pochi metri da un paravento. Nel corso dell’incidente probatorio la nuora di Pierina Paganelli avrebbe fornito ulteriori dettagli in merito alla giornata del 4 ottobre 2023, il giorno del ritrovamento del cadavere, ma anche in merito alla sera del 3 ottobre, quella durante la quale si è commesso l’omicidio della povera signora di Rimini.

L’incidente probatorio è durato circa 9 ore, iniziando alle 10:00 e finendo alle ore 19:00 “Si sono allungati molto su diversi aspetti – ha aggiunto Monica Arcadio – fino ad arrivare al giorno del ritrovamento del cadavere di cui si sta parlando in questi minuti. La nuora di Pierina Paganelli ieri è apparsa serena all’uscita del tribunale, ci ha fatto anche un sorriso”.

Massimo Lugli, in studio a Storie Italiane, commenta: “Oggi siamo alla svolta finalmente, l’interrogatorio sta andando in una direzione precisissima: stanno spingendo a dire o sei tu o sei Louis e lei sceglierà oggi. Secondo me lei potrebbe dire di sapere dell’omicidio da parte di Louis Dassilva e si chiuderebbe tutto”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA STA CHIARENDO IL GIALLO DEI BARATTOLI

Sembra quindi sempre più scricchiolare il rapporto fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, e la parola fine è stata messa molto probabilmente lo scorso 4 marzo, quando la nuora della vittima ha deciso di raccontare finalmente la verità: la sensazione è che il cerchio, dopo un anno e mezzo, si stia davvero per chiudere.

Fra i grandi misteri che verranno affrontati oggi anche la famosa questione dei barattoli: “Manuela ha spiegato che Louis le racconta di quei cocci, gliene parla subito quando lei sta per entrare subito nello sgabuzzino”, commenta Monica Arcadio che aggiunge: “Questa è una delle primissime domande che le sono state poste stamane. Anche questo particolare gliel’ha spiegato Louis”.

Il giallo dei barattoli è un vero e proprio giallo visto che Manuela parla di questi barattoli senza averli effettivamente visti e senza sapere che gli stessi fossero in mano a Pierina Paganelli prima di morire: gli inquirenti hanno sempre sospettato che quel dettaglio gliel’avesse invece confidato Louis Dassilva. Ovviamente se così fosse inguaierebbe definitivamente il 35enne senegalese: come avrebbe fatto a sapere che Pierina Paganelli avesse questi barattoli in mano se ha solo visto il corpo senza vita?