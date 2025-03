Il ruolo di Manuela Bianchi nel caso di Pierina Paganelli è stato analizzato ieri sera ai raggi X da parte del programma di Rete 4, Quarto Grado. Ci si è concentrati sul rapporto fra la donna e la vittima, che negli ultimi tempi si era un po’ sgretolato anche perchè l’anziana signora aveva forti sospetti che la nuora tradisse suo figlio Giuliano.

Pierina Paganelli/ La nuova versione di Manuela Bianchi: ecco cos'accadde in garage il 4 ottobre 2023

Louis Dassilva ha sempre cercato di sminuire il suo rapporto con Manuela Bianchi davanti agli inquirenti “per me era solo se*so”, ma chi indaga non ha mai creduto alla versione del senegalese e le ultime dichiarazioni della donna nelle 13 ore di interrogatorio hanno “cementato il movente passionale”, spiega il talk di Rete 4. Manuela Bianchi avrebbe infatti raccontato agli inquirenti che “ogni volta che Louis mi vede soffrire succede qualcosa di grave”. Quella fra la nuora di Pierina e il vicino di casa era una relazione forte, testimoniata da foto e messaggi: lui diceva che la amava per sempre, mentre lei parlava di voler rimanere incinta.

Pierina Paganelli, a breve incontro fra Louis e Manuela Bianchi?/ “Senegalese la considera inattendibile”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E IL CLIMA TESO IN FAMIGLIA

Una relazione che matura in giorni tesi all’interno della famiglia di Pierina Paganelli, visto che Giuliano è in ospedale per un misterioso incidente (il 7 maggio del 2023), e Manuela racconta tutto all’amante sfogandosi: è in quel periodo che emergono due discussioni con Pierina Paganelli per questioni economiche, quelle del 16 e 24 settembre, pochi giorni prima l’omicidio. Dagli accertamenti patrimoniali risulta un conto di Giuliano co-intestato col fratello e Manuela aveva prelevato 700 euro da quel conto per un debito tributario evitando il pignoramento ma in realtà: quei soldi erano di Pierina Paganelli. che una volta scoperto il prelieveo, si era “infuriata con la nuora”.

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi contro Louis Dassilva/ Scontro di fuoco tra gli amanti diabolici!

Louis Dassilva era a conoscenza di questa tensione nella famiglia di Manuela, e in lui monta la rabbia, così come si evince da un messaggio del 25 settembre 2023: “Per loro sei solo una serva e basta, nient’altro”. Parole che avevano evidentemente fatto preoccupare Manuela Bianchi al punto che la stessa avrebbe consigliato al senegalese di prendere un calmante, così come emerge dai tabulati della procura.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E L’INCIDENTE DEL MARITO

Il 19 aprile del 2023 Manuela Bianchi confessa il tradimento al marito e chiede a Giuliano di trasferirsi in casa della madre, che abita nell’appartamento a fianco, sullo stesso pianerottolo, ma Pierina Paganelli si oppone al progetto della nuora, di conseguenza è Manuela ad andarsene di casa, ad andare a vivere dal fratello Loris.

Giuliano toglie invece le chiavi di casa alla moglie e Louis la vive come un’offesa imperdonabile. Poi il 7 maggio Giuliano, figlio di Pierina Paganelli, è vittima di un gravissimo incidente e finisce in coma, e in Manuela si insinua il dubbio che non si sia trattato di un incidente, vuole infatti visionare le telecamere per capire se qualcuno gli ha teso un agguato, forse temendo che fosse stato Louis.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E LE PAROLE DEL PROF PICOZZI

Il professore Picozzi ha provato a capirci di più sul ruolo di Manuela Bianchi, spiegando che: “All’inizio c’era un amore folle fra Manuela e Louis, con il passare dei mesi evidentemente è stata messa anche lei e alle corde e che ha compreso che era meglio confessare che non continuare. Qui non c’è nessun profilo particolare – aggiunge Picozzi – è una persona innamorata che ad un certo punto con il passare del tempo non lo è più in maniera così intensa, quindi cerca di proteggere se stessa”.

Quarto Grado ha quindi fatto sentire la chiamata ai soccorsi di Manuela Bianchi, che solo in un secondo momento dice di accorgersi che è la suocera: “Mente, direi di sì, esistono amnesie di fronte a situazioni traumatiche ma non così circostanziate. L’aveva riconosciuto dall’inizio, e probabilmente i riscontri degli investigatori hanno dimostrato che già sapeva chi poteva esserci dietro quella porta”.