PIERINA PAGANELLI, DUE VOCI REGISTRATE DOPO L’OMICIDIO

Le perizie fonometriche potrebbero risultare determinante per la risoluzione dell’omicidio Pierina Paganelli, perché potrebbe essere stata catturata la voce dell’assassino dell’anziana di Rimini uccisa a coltellate. L’esame riguarda un audio in cui si sentono le urla della vittima, ma dall’analisi attenta sono emersi altri rumori e soprattutto due voci, una maschile e l’altra femminile.

Pierina Paganelli/ Bomba di Carmelo Abbate, “La procura ha registrato una voce maschile durante l'omicidio”

Stando alle ultime notizie raccolte da Storie Italiane, gli inquirenti hanno isolato una voce maschile: sarebbe stato già escluso che si tratti di Loris Bianchi, invece non è stato chiarito se la voce corrisponda a quella dell’indagato. Non è escluso che si tratti di Louis Dassilva.

Ma non è finita qui, perché si sentirebbe anche una voce femminile. In questo caso, potrebbe essere la voce della vittima nei suoi ultimi attimi, ma potrebbe trattarsi anche di un’altra persona. Pare, comunque, che sia stata già esclusa Manuela Bianchi. L’audio in questione è quello registrato dalla telecamera presente nel garage di via del Ciclamino.

Pierina Paganelli, il giallo diventa un intrigo di sangue, sesso e magia nera/ "Louis Dassilva aveva paura"

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, L’IMPORTANZA DELLE PERIZIE FONOMETRICHE

Una perizia fonometrica in particolare avrebbe registrato le urla strazianti di Pierina Paganelli subito dopo l’aggressione, poi un verso, che corrisponderebbe ad alcune parole rivolte alla vittima, stando ai dettagli aggiunti dal Resto del Carlino. Ma bisogna valutare se queste parole siano comprensibili e se possano essere ricondotte a una persona in particolare, e in tal caso a chi.

Per quanto riguarda l’altra voce, quella femminile, la rilevanza di questo particolare è stata rimarcata anche durante l’incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni di Manuela Bianchi, visto che il pm ha fatto riferimento proprio a questa risultanza investigativa, chiedendo di confermare se al momento dell’omicidio Pierina Paganelli si trovasse all’interno del suo appartamento al terzo piano col fratello e la figlia.

Omicidio Pierina Paganelli/ Difesa Louis Dassilva: "Soddisfatti dell'incidente probatorio su Manuela Bianchi"

A tal proposito, la nuora della vittima ha confermato verbalmente al pm tale circostanza. Dunque, va chiarito se quella voce femminile appartenga alla vittima agonizzante o a un’altra persona presente in quel momento sulla scena del crimine.