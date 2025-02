Nuovi colpi di scena nel giallo sull’omicidio di Pierina Paganelli, con reperti mai analizzati e una intercettazione di Valeria Bartolucci che potrebbero cambiare le sorti dell’inchiesta. La donna, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, avrebbe accusato velatamente Manuela Bianchi e suo fratello Loris sostenendo di essersi trovata sulla scena del crimine con loro subito dopo il delitto, ed è ancora tutti contro tutti in via del Ciclamino.

Questi ultimi hanno sempre respinto le accuse e la nuora della vittima ha dichiarato apertamente che Valeria “sta mentendo” per tirarli in ballo e vendicarsi così della relazione clandestina che ha avuto con suo marito. La trama del mistero che avvolge l’assassinio si fa sempre più intricata e ora si attende la sit di Manuela Bianchi in Procura per capire dove sta andando a parare l’indagine.

Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci e il racconto a Katia Sartori 17 mesi dopo il delitto

Tra le indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, una in particolare riguarda l’intercettazione clamorosa della telefonata di circa un’ora tra Valeria Bartolucci e la criminalista Katia Sartori (la prima avrebbe chiamato la seconda via WhatsApp, il 16 febbraio scorso, per raccontarle cosa sarebbe successo la notte dell’omicidio di Pierina Paganelli).

Oltre ad essersi collocata sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli subito dopo il delitto trovandosi in presenza di “tre persone legate da un vincolo familiare” (secondo Sartori riferendosi chiaramente a Manuela Bianchi, al fratello Loris e alla figlia minorenne di lei pur senza nominarli), la moglie di Louis Dassilva – che secondo questo racconto inedito avrebbe seguito i killer in garage mentre il marito sarebbe rimasto a dormire a casa, ignaro di tutto – avrebbe aggiunto di aver suggerito agli stessi come ripulire non tanto la scena quanto il corpo di Pierina Paganelli (i cui capelli, lo ricordiamo, sarebbero stati trovati tirati all’indietro in una acconciatura inconsueta e addirittura bagnati).

Convocata a sit sul nodo di questo lungo audio del 16 febbraio scorso, Valeria Bartolucci si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al pm titolare dell’inchiesta, Daniele Paci. La prossima settimana sarà il turno di Manuela Bianchi, che dovrà invece rispondere alle domande degli inquirenti.