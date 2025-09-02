A Estate in diretta, su Rai Uno, l'intervista a Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, sul giallo di Pierina Paganelli: le sue parole

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è tornata a parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli. Si avvicina sempre di più l’avvio del processo nei confronti del marito e la donna ha voluto rilasciare un’intervista ai microfoni del programma di Rai Uno Estate in diretta, ribadendo di credere nell’innocenza del suo compagno di vita.

«Come sto? Abbastanza bene. Ho incontrato Louis? Ci siamo visti per il colloquio settimanale: lui è un po’ preoccupato, ma fondamentalmente l’ho visto concentrato, lucido, fiducioso che in corte d’assise finalmente si arrivi alla verità».

Valeria Bartolucci continua a essere certa dell’innocenza del marito: «L’ho visto con i miei occhi sul divano mentre si consumava l’omicidio di Pierina Paganelli. Perché è coinvolto? Mi sono fatta un’idea, ma non potendolo dimostrare con delle prove non vado in giro ad accusare le persone. Il motivo per cui è stato messo in mezzo è per distogliere l’attenzione da se stessi. Diciamo che la malizia non è una delle caratteristiche predominanti di Louis: tende sempre a vedere il buono e pensa sempre che le persone abbiano le stesse intenzioni che dimostrano quando parlano. Invece ci sono persone che sono manipolatori di professione».

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI E IL SUO FUTURO CON LOUIS

Sul rapporto con Louis ha aggiunto: «È una parte che attiene alla mia vita privata e, anche se è già stato reso pubblico, vorrei mantenerlo tale. Le telecamere? Sono onerose da sostenere per così tanto tempo. Nelle nostre vite continuano ad accadere cose che, in alcuni momenti, rendono quasi fastidiosa tutta questa attenzione: hai giornate no, momenti difficili… Diventa complicato anche parlarne, perché comunque, anche se non è un’attenzione che è stata cercata, è capitata, e a volte non ci si può sottrarre».

Nella giornata di ieri è iniziato intanto il nuovo incidente probatorio, il quinto, che di fatto sarà una perizia fonica per captare i rumori provenienti dai garage di via del Ciclamino, dove si è compiuto l’omicidio di Pierina Paganelli. Saranno riprodotti i suoni della sera del 3 ottobre e del 4, ma anche quelli del pomeriggio del 3 ottobre, quando Loris Bianchi è stato immortalato per ben due volte in via del Ciclamino. Si cercherà infine di stabilire a chi appartengano quelle voci, una femminile e una maschile, registrate da una telecamera nei garage.

PIERINA PAGANELLI, L’AVVOCATO DI LOUIS SULLA PERIZIA FONICA

A proposito della perizia fonica, Valeria Bartolucci ha spiegato: «Se la procura crede che Dassilva sia l’assassino, secondo me la Bianchi non è colei che lo favorisce, ma colei che concorre, perché si parla di due voci. La perizia dà per certa la voce di Dassilva ma esclude la compatibilità con quella di Manuela: di chi sarebbe allora questa famigerata voce? Io penso che queste voci, se registrate, dovranno venire fuori, e credo che in questo momento qualcuno si stia preoccupando».

Sulle indagini ha aggiunto: «Andavano fatte a 360 gradi, senza focalizzarsi su quell’angolino stretto. All’inizio posso comprendere l’intento della procura di concentrarsi, anche perché le era stato ripetutamente indicato quel soggetto, ma man mano che il castello accusatorio si indeboliva la procura avrebbe dovuto guardare altrove. Invece le accuse sono rimaste. Anzi, e questo lo dico assumendone la responsabilità: quando il pilastro portante è miseramente crollato (riferendosi alla prova regina della Cam 3, ndr) — e lo dice il perito super partes nominato dalla procura — è comparsa per magia una sorta di testimonianza cristallizzata, che somiglia vagamente alle motivazioni del rigetto della scarcerazione al riesame. Questi ricordi si sono sbloccati in corrispondenza del venir meno della prova regina, ora sostituita da questa testimonianza. Ma, per quanto io abbia una scarsa conoscenza del mondo legale, le testimonianze vanno supportate dai fatti, altrimenti restano solo parole». Valeria Bartolucci si dice «arrabbiata, preoccupata, nervosa, delusa e, sinceramente, anche molto sfiduciata, perché purtroppo certi accadimenti ti fanno perdere la fiducia in coloro che il cittadino dovrebbe percepire come i suoi difensori».



PIERINA PAGANELLI, L’AVVOCATO DI LOUIS: “IL NOSTRO ASSISTITO E’ FIDUCIOSO”

Valeria Bartolucci è stata intervistata ieri anche da Dentro la notizia, il nuovo talk del pomeriggio di Canale Cinque condotto da Gianluigi Nuzzi, e in vista dell’avvio del processo, che ricordiamo, scatterà il prossimo 15 settembre, ha spiegato: “Affronto questo processo a testa alta e schiena dritta, sarò in aula certo, mi aspetto che emerga finalmente la verità. Se incontrerò Manuela la ignorerò, è l’unica cosa che merita, penso sia lei l’unica causa per cui mio marito è in galera. Io mi auguro che questo incidente probatorio possa dare una svolta a Louis Dassilva, sono arci-sicura che la voce di Louis Dassilva non ci sarà. L’impianto accusatorio si regge sulle parole di Manuela? Io ero al lavoro quel giorno ma anche se una persona fosse stata sul posto dove viene rinvenuta una persona morta significa che l’ha uccisa lui, ma con quale logica? Quindi se fossi scesa io quella mattina sarei stata io l’assassina? Indipendentemente da quello che dichiara la Bianchi, che non è supportato da un solo fatto. Mi auguro che in corte d’Assise quella dichiarazione venga riconosciuta come artatamente costruita, non posso dire falsa ma artatamente costruita”.

Valeria Bartolucci ha continuato: “Io lo so che Dassilva non ha ucciso Pierina Paganelli, chi avrebbe avuto un interesse, un ritorno o un guadagno dalla sua morte, di certo non Dassilva, né economico, né sociale, né di vita reale, se uccidi una persona ti becchi un ergastolo no? Pi quale sarebbe il movente? Invece di un mazzo di fiori alla tua amante dovevi toglierle un problema. C’è qualcuno che considerava la signora Paganelli un problema. Non mi riferisco ad una persona che viene da fuori, certamente ho in testa una persona che ha ucciso Pierina. A differenza però di altre persone io non ho le prove quindi non accuso nessuno, non vado certo dal pm a dire che secondo me è stato lui, lei o loro, perchè la odiavano”. Quindi conclude: “In quel garage non sono mai andata la notte dell’omicidio, ne tanto meno la mattina, io non avevo alcun motivo per uccidere Pierina, visto che se – come qualcuno farnetica – mi avrebbero riferito della relazione, in quel garage forse non ci trovavano la signora Paganelli”.