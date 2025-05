Il programma di Rai Due, Ore 14, ha potuto parlare nella giornata di ieri con Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ricordiamo, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli. L’infermiera di Rimini ha risposto ad alcune domande della collega di Ore 14:00 a cominciare dal possibile movente dell’omicidio, la fine del benessere economico per Dassilva qualora Pierina Paganelli avesse svelato la relazione extraconiugale del presunto killer con Manuela Bianchi.

“Io non ho mai sostentato la famiglia di Louis Dassilva – racconta Valeria Bartolucci – questa è un’altra di quelle notizie false che sono circolate, lui è sempre stato un uomo libero ed ha sempre provveduto al sostentamento dei suoi figli perchè vorrei ricordare a tutti che non era mantenuto da nessuno, guadagnava onestamente e lavorava con il sudore della fronte e portava a casa il suo stipendio”.

Quindi Valeria Bartolucci aggiunge: “Secondariamente se anche realmente Dassilva avesse pensato che scoprendo il tradimento avrebbe perso il suo sostentamento economico, secondo me ‘ultima cosa che gli doveva passare per la testa era di commettere un omicidio perchè infatti la relazione (quella con Manuela Bianchi ndr) era filata dritta come un fuso fino a che non è successo l’omicidio, è stata con l’omicidio che la relazione è emersa alla luce del sole quindi se ci pensiamo oggi Dassilva potrebbe essere non solo un uomo che non è in carcere ma se dovesse uscire non avrebbe neanche più un posto dove tornare”.

Secondo Valeria Bartolucci: “Non ha senso uccidere Pierina Paganelli, se Dassilva è così killer, lucido e spietato e che per il raggiungimento dei suoi scopi non guarda in faccia a nessuno, e qui cito il Reisame, allora avrebbe dovuto eliminare la moglie così avrebbe avuto comunque la disponibilità di vendere l’immobile e monetizzare”. Sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi dello scorso mese di marzo, Valeria Bartolucci si domanda: “Manuela ha parlato perchè si è sentita ferita nel suo animo di donna dalle parole di Louis nei suoi confronti? Dico solouna cosa, le donne riescono ad essere molto cattive, molto più degli uomini, quando sono ferite nei loro sentimenti”.

PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: “IMPOSSIBILE CHE VALERIA ABBIA DEPISTATO”

In studio a Ore 14 vi era anche la dottoressa Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, che in merito alle indiscrezioni secondo cui Valeria Bartolucci avrebbe aiutato il marito a depistare la scena del crimine in un secondo momento, precisa: “Manuela Biancha ha sempre dato la stessa versione, poi a fine marzo colloca il Dassilva la mattina seguente l’omicidio sulla scena del crimine.

Valeria, che al momento è prsona solo informata sui fatti, non ci risulta una iscrizione a suo carico… non si può escludere nulla perchè gli inquirenti ci hanno abituati a passaggi incalzanti…. certo è che collocare Valeria sulla scena, aiutando il marito a depistare la scena del crimine. Io sono stata la prima a dire che la salma fosse stata riposizionata da qualcuno, ma ipotizzare che l’abbia fatto la Bartolucci io faccio fatica, vista la situazione però mai dire mai”.

Molti hanno trovato sospetto il fatto che il 4 ottobre del 2023 Valeria Bartolucci abbia lasciato lo scooter fuori dal garage: “Lei lo faceva abitualmente – replica la Bruzzone – e sono state fatte delle verifiche, non è un elemento. Lei quel mattino esce alle 6:30 e va a lavorare al motorino e i suoi spostamenti sono tutti confermati dalle evidenze investigative, il fatto che il motorino non fosse in garage non è unicum, non è un motorino di grande pregio”.

Quindi ribadisce il proprio pensiero: “Io la conosco da quasi due anni e non è proprio possibile che questa donna si sia prestata ad una cosa di questo tipo”, dice riferendosi ancora al depistaggio: “totalmente inconcepibile per come è lei, per il tipo di persona che è, anche nonostante abbia un sentimento profondo per il marito: se lei avesse avuto anche il minimo dubbio che Louis fosse il colpevole non lo avrebbe mai protetto”.