Nella prima puntata di Ore 14 Sera, nuovo talk di Rai Due condotto da Milo Infante, vi era ospite Valeria Bartolucci, la moglie di quello che la procura considera l’assassino di Pierina Paganelli, ovvero, Louis Dassilva. La donna si dice certa: “Mio marito assolutamente non è l’assassino di Pierina Paganelli – esordisce – posso dirlo con assoluta certezza, anche ai famigliari, anzi, vorrei che venisse fatta giustizia, anche se non sono un famigliare di Pierina, ma è giusto che chi l’ha uccisa venga trovato e venga punito, non che venga punito uno qualunque”. Quindi aggiunge: “Non difenderei mio marito se fosse colpevole, non vorrei vivere vicino ad un assassino”. L’omicidio di Pierina Paganelli per Valeria Bartolucci “E’ stato un po’ uno spartiacque, ha rivelato chi era veramente un amico, chi era una persona che era davvero nella mia vita, qualcuno si è rivelato un amico più di convenienza che reale”. Su Manuela Bianchi: “In questa sede non mi sento di dire nulla a Manuela Bianchi, qualcosa che non rifarei? Farla entrare nella mia vita e nella mia casa”.

In studio passano quindi una serie di note vocali di Manuela Bianchi ad un’amica, in cui la stessa parla di Valeria, e a riguardo la moglie di Louis Dassilva spiega: “Ad ascoltare questo audio che non mi era nemmeno nuovo, ogni volta provo una sorta di sconcerto a parte che qui si evince tutta l’invidia che la signora Bianchi ha provato nei miei confronti, mia persona interpretazione. Non è mai successo che io la invitassi di continuo e che fossi morbosa, anzi è lei che ha sempre cercato di infilarsi a casa mia a tutti gli orari e io ho sempre cercato di starle vicino per il momento difficile che stava attraversando con il marito, il fatto che i rapporti con la suocera che diceva si erano raffreddati, in realtà erano inesistenti perchè non si salutavano nemmeno più: io le ho aperto la mia casa e nel frattempo non soltanto intratteneva una relazione con mio marito, era lei che era diventata morbosa, del resto cominciava a mandare messaggi alle 5 del mattino e smetteva a notte inoltrata, quindi di morbosità non credo proprio che debba parlare riferito ad altri”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI E L’INCIDENTE PROBATORIO DI MANUELA”

Sull’incidente probatorio di Manuela Bianchi, che ha posizionato Louis Dassilva sulla scena del crimine la mattina del 4 ottobre del 2023, Valeria Bartolucci spiega: “Mi aspettavo lo spostamento di posizione di Manuela ma non sapevo quando sarebbe avvenuto. Perchè la procura ha puntato subito su Louis Dassilva dal primissimo giorno? Perchè evidentemente qualcuno li aveva beccati, qualcuno aveva già suggerito, non era una certezza ma una sensazione mia, e poi alla fine abbiamo visto…”. E ancora: “Una verosimiglianza del racconto della Bianchi rispetto a quanto riferito in incidente probatorio a me pare francamente inverosimile. Ti trovi all’improvviso anche se è il tuo amante, e ti dice che c’è una persona morta, ti dice di salire al primo piano, di abbracciare il vicino e tu senza alcun processo cerebrale autonomo tu esegui questa cosa, ma veramente vogliamo credere ad una cosa del genere?”.

Sul suo rapporto con Louis Dassilva: “Io non ho mai detto di non essere arrabbiata ma ho sempre detto che le due vicende corrono su due binari diversi, la vicenda giudiziaria è una cosa, quella personale è un’altra, io sto vicino a Dassilva perchè so che lui è innocente e non dovrebbe mai stare dove è, quindi non gli toglieràò mai il mio supporto perchè lui avrebbe fatto lo stesso con me, poi quando uscirà dal carcere la vicenda privata avrà una sua evoluzione, ci saranno degli sviluppi, non tornerà tutto come prima. Le nostre strade si separeranno? Non mi sento di dire cosa succederà ma di sicuro che le cose non potranno rimanere come erano prima”. Su eventuali dubbi prima dell’omicidio, sulla relazione fra Manuela e Louis: “Io non ho mai sospettato che fra Manuela e Louis vi fosse una storia, avevo qualche sospetto e qualche sentore, ma la signora Bianchi è stata molto abile a camuffare e dall’altra parte mentre potevo nutrire dei dubbi su una Bianchi, era una persona di cui mi fidavo quindi se mi dicevo una cosa le credevo, era l’amica che veniva a casa mia a mangiare, a prendere il caffè”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “IO INDAGATA PERCHE’…”

Di nuovo su Manuela Bianchi e l’indagine nei suoi confronti: “Io sono indagata attualmente perchè le ho strappato tre capelli, non si fa ma conseguente all’ascolto dell’audio di Manuela ma anche di altri che mi denigrava a spron battuto di diversi personaggi che hanno una certa visibilità televisiva, parlava con una emittente telefonica lombarda di un’altra trasmissione”.

Chiusura dedicata a Davide Barzan, ex consulente di Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. La moglie dell’indagato in questo caso ha fatto chiarezza su un episodio raccontato a Le Iene, ovvero, che Barzan avrebbe redarguito il marito di fare una intervista, altrimenti avrebbe perso un po’ di soldi: “Lui ha detto questa cosa nel mio salotto, Barzan aveva organizzato con Louis una diretta con una televisione, che avrebbe offerto 3mila euro per portare Louis in studio? Esatto, non so se ha realmente percepito questo denaro, ma lui nel mio salotto ha detto ‘non fare lo sciocco’, con altre parole visto che se non faceva questa intervista avrebbe perso 3mila euro”. Ricordiamo che Davide Barzan è finito un po’ nella bufera mediatica negli ultimi mesi proprio per via di un faro acceso dalla trasmissione Le Iene, ma bisogna comprendere se le accuse mosse nei suoi confronti siano reali o meno.