Si parla del caso di Pierina Paganelli a Morning News, in diretta su Canale 5. Ospite in collegamento vi era Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, colui che per la procura è l’assassino della donna, in carcere da un anno a questa parte. Lunedì si deciderà se Louis Dassilva andrà a processo a meno e Valeria Bartolucci ha voluto subito fare chiarezza: “Non c’è mai stata una profonda amicizia con Manuela e mi da fastidio che si dice che noi ci contendevamo un uomo visto che io per la legge sono la moglie”.

Pierina Paganelli, nuovo rinvio del processo per Louis Dassilva/ I legali: "Nessuna prova contro di lui"

Valeria Bartolucci ha proseguito: “Le aspettative sarebbero quelle di trovare il famoso giudice a Berlino, un giudice che abbia il coraggio di guardare oggettivamente gli elementi che supportano le testimonianze di una persona che ha interessi ad estrometterci dalla vicenda, le dichiarazioni senza elementi non valgono nulla e non possono tenere un uomo in carcere e mandarlo a processo, mi auguro quindi un giudice coraggioso che guardi nelle carte cosa vi sia di oggettivo per mandarlo a processo, accuse che vengono da una persona che ha interesse a estrometterci dalla vicenda”.

Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone: "Louis Dassilva andrà a processo"/ "Annienteremo testimonianza Bianchi"

E ancora: “La Cam3 è morta e defunta, è appurato. Rimane la dichiarazioni di una persona che dice di non ricordare, che dice “mi sembra”, dove sono i riscontri oggettivi?”. Sulla relazione con Manuela Bianchi: “La relazione fra di loro sono fatti loro, a me non mi coinvolge in maniera diretta. Si chiaro è mio marito ma le persone sono libere di comportarsi come vogliono, non ho intenzione di legare nessuno al tavolo”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “CON MANUELA DUE VICINE DI CASA…”

Sul rapporto con Manuela: “Eravamo vicine di casa che semplicemente abitano sullo stesso pianerottolo avevamo qualche rapporto in più”, per poi aggiungere: “Potete evitare di mandare queste foto che trovo disgustose e ormai le conosce tutta Italia”, dice riferendosi alle foto di Louis con Manuela. Quindi sempre sulla Bianchi: “”Lei era una persona molto abile, si presentava a casa mia ad ogni orario. L’unica cosa che aveva percepito era che la Bianchi rodeva di invidia nei miei confronti. La loro relazione continuava anche dopo la morte di Pierina Paganelli e si meraviglia se viene insultata dal balcone, voleva i complimenti o una stretta di mano?”.

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti ai pm/ “Louis Dassilva? Movente di Loris Bianchi più forte. Mi disse…”

E ancora: “Io ho chiesto un chiarimento ma ha sempre rifiutato, se uno fa delle azioni dovrebbe avere il coraggio di assumersi certe responsabilità, io le mie me le sono assunte. Mi riferisco al continuare a frequentare casa mia ogni giorno mentre intrattieni ogni giorno una relazione con un uomo sposato. Poteva interrompere l’amicizia con me, chi gliel’aveva prescritto di continuare a farlo e io di questo ho sempre voluto una spiegazione, sulla loro relazione non mi interessa, ognuno ha fatto una scelta e ne pagherà tra virgolette le conseguenze, io volevo un chiarimento in merito al suo atteggiamento nei miei confronti.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “HO CHIESTO UN CHIARIMENTO A LOUIS MA…”

E ancora: “A Louis ho chiesto un chiarimento ma evito di dirlo visto che la mia vita è già finita spiattellata sui giornali. Louis non mi provoca e non mi accusa di aver imbrattato i muri mentre qualcuno con una coda di paglia lunga un km mi accusa. Lei mi accusa di aver minacciato sua figlia, ma non è così, ha voluto dipingere di me un ritratto una persona ai limiti della psicolabilità ma la reputazione delle persone si costruisce con fatti, persone e parole e non con le accuse e le illazioni, ci sono audio in cui Manuela mi riferisce che sono una persona che se ti ama e ti odia ti uccida, su che base pensa queste cose? Pensa di screditare la mia reputazione sulla base di cosa? Io una reputazione ce l’ho ed è consolidata dai fatti non dalle chiacchiere”.

Valeria Bartolucci ha proseguito: “Louis è sempre stato libero di uscire dal tetto coniugale in qualsiasi momento avesse voluto e se veramente questa relazione fosse stata basata sull’amore sarei stata la prima a dirgli di andarsene, ovviamente non avrei festeggiato ma non avrei impedito di vivere la sua storia di amore. Se questa evenienza non si è concretizzata forse c’era più attrazione che amore, l’amore poggia non su fugaci incontri negli androni e presunte giustificazioni di non riuscirsi a liberare il gioco famigliare, chi vuole si libera e se ne va senza uccidere nessuno. Lui è sempre stato libero come lo ero io, quando ci si sentiva stretti ognuno avrebbe percorso la propria strada nella totale pace e tranquillità senza problemi”. Manuela ha detto che Louis è stata la persona che più amato nella sua vita? “Non faccio fatica a crederlo, mi dispiace per suo marito”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “AMO ANCORA LOUIS? MI AVVALGO…”

Ma Valeria Bartolucci è ancora innamorata di suo marito? “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”, ha replicato lei. “L’ultima volta che l’ho visto è stato venerdì scorsa, era in ripresa, si sta lasciando alle spalle quel buio che ha attraversato ma non si presenta una persona che ha voglia di sperare. La Cam 3 era il muro portante dell’accusa ed è stato sgretolato dal perito, io di legge non ne capisco ma se crolla il muro portante devi capire se l’edificio sta in piedi”.

“Quando non torna all’accusa – aggiunge – allora cambiano l’ipotesi e nel cittadino genera un senso di insicurezza e paura verso giustizia e istituzioni, perchè se crollano gli indizi a tuo carico rimani in carcere: ma veramente siamo in un sistema in cui vieni puntato senza prove e indizi devi rimanere in carcere lo stesso?”. Come sto io? “Sto bene, si cerca sempre di mischiare la faccenda privata da quella giudiziaria, io difendo mio marito perchè è innocente non perchè lo amo, io non difenderei un assassino solo perchè sono innamorata di lui”.