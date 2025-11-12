Valeria Bartolucci torna ai microfoni de La vita in diretta per parlare del giallo di Pierina Paganelli: le sue parole su Manuela e non solo

Il programma di Rai Uno La vita in diretta è tornato ieri sul caso di Pierina Paganelli, la 79enne ammazzata a Rimini il 3 ottobre 2023, per cui è stato arrestato ed è a processo Louis Dassilva. Il talk condotto da Alberto Matano ha parlato con Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato e da sempre grande accusatrice di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli nonché ex amante del marito.

Delitto di Garlasco/ Gallo: “Sotto studio Lovati una macchina dei carabinieri, potremmo denunciare...”

Le prime parole sono state decisamente cattive, alludendo alla forma fisica della stessa Bianchi: “Sono divertita – dice, commentando le immagini dell’arrivo della nuora della vittima in tribunale – la verità rende liberi e leggeri, mentre le bugie appesantiscono”.

Louis Dassilva era vestito anche per l’udienza di lunedì in maniera un po’ eccentrica: “Il completo di Louis l’ho scelto io, il maglioncino l’ha abbinato lui. L’ho sentito la sera e gli ho chiesto che effetto gli ha fatto subire un processo senza avere possibilità di replica; mi ha risposto che, per quanto possa soffrire lui, i figli di Pierina stanno soffrendo di più”. Ricordiamo che i figli della vittima sono da sempre fermamente convinti che proprio Dassilva sia il colpevole; ma, nel contempo, ieri Chiara, una dei tre fratelli, ha definito Manuela Bianchi come una manipolatrice, sottolineando anche il suo atteggiamento un po’ troppo vittimistico.

Mara Favro a Chi l'ha visto/ Cosa è successo alla 51enne? Le tre ipotesi: dal suicidio all'omicidio

PIERINA PAGANELLI, VALERIA: “MANUELA E LA VERITA’ SONO COME…”

Parole che sono pane per i denti di Valeria Bartolucci, che ha commentato così: “Cosa aggiungere di più? Mi pare che Chiara abbia detto tutto in maniera esaustiva e inequivocabile, non si fa fatica a leggerci un altro significato dietro queste parole. La Bianchi e la verità hanno lo stesso rapporto che hanno l’acqua e l’olio: una sta sopra e l’altra sta sotto”.

Infine, sulla telefonata di Pierina Paganelli che Valeria Bartolucci avrebbe udito dal balcone di casa e che potrebbe aver ‘aizzato’ Louis, replica: “Le telefonate? Non si parla di amanti, identità degli amanti, circostanze di amanti. Riferendo questa telefonata a Dassilva, quale sarebbe stato l’innesto omicidiario secondo voi?”.

Garlasco, Gallo choc: minaccia dimissioni in diretta/ "Non faccio pupazzo in tv!": cos'è successo con Lovati

PIERINA PAGANELLI, VALERIA: “ECCO COSA MI ASPETTO DA QUESTO PROCESSO”

Quindi ha concluso: “Cosa mi aspetto da questo processo? Mi aspetto che chi mente e continua a mentire resti invischiato nella stessa trappola e nella stessa buca che sta cercando di scavare per qualcun altro”, con una chiara allusione a Manuela Bianchi ma anche al fratello, Loris, entrambi da sempre estranei alla vicenda.

La vita in diretta ha infine mandato in onda le dichiarazioni di Chiara, sopracitata figlia di Pierina Paganelli, in merito invece all’incidente avvenuto al fratello Giuliano Saponi, ex marito di Manuela Bianchi: “Col senno di poi, leggendo gli atti e quello che è successo, i due eventi possono essere collegati. Manuela diceva che era colpa sua perché quel giorno non era riuscita a portarlo al lavoro, perché non era a casa, e purtroppo è successo quello che è successo”.