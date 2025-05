Valeria Bartolucci è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata ieri a Quarto Grado nell’ambito dell’omicidio Pierina Paganelli. Le prime parole della donna sono per lo sciopero della fama del marito, Louis Dassilva, ricordiamo in cercare dal luglio del 2024, accusato di aver assassinato l’anziana signora di Rimini. Si è sempre dichiarato innocente ed ha quindi deciso di protestare smettendo di mangiare e bere: “Louis è presumo da venerdì che sta rifiutando bere e cibo e le sue condizioni fisiche non sono ottimali anche perchè non è un soggetto che diciamo ha tanto da consumare, è il suo modo silenzioso di protestare contro ciò che sta succedendo. Io in carcere gli ho detto che quando si siederà in tribunale dovrà essere lucido non deve fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara”.

Pierina Paganelli/ I sospetti su Valeria: "avrebbe aiutato Louis nel depistaggio post omicidio"

E ancora: “Sono preoccupata sia come moglie che come infermiera, si sta lasciando andare, gli è venuto uno scoramento molto profondo. Quando una persona innocente che si è già fatta dieci mese di carcere, nonostante non vi siano evidenze probatorie reali come la famosa cam 3, il dna, viene trattenuto in carcere per delle dichiarazioni ritenute genuine, ti fa sentire impotente. Il cittadino onesto se finisce impigliato in una vicenda giudiziaria ed ha l’animo pulito è fiducioso che la verità venga fuori poi però vede che c’è un accanimento verso i tuoi confronti… lo sta percependo Louis Dassilva ma non è l’unico”.

Pierina Paganelli, la moglie: "Dassilva vuole morire"/ "Louis ha un catetere, delle flebo, non reagisce"

VALERIA BARTOLUCCI: “LOUIS DASSILVA? NON CE’ UNA PROVA…”

Quindi Valeria Bartolucci si domanda: “Quello inquadrato dalla Cam 3 non è Dassilva ma se lo fosse stato qual era il collegamento logico? Poteva essere Dassilva mentre andava a buttare la pattumiera, o per fumare una sigaretta o per prendere una pizza”. La moglie dell’arrestato per l’omicidio Pierina Paganelli ne ha anche per le intercettazioni, a suo modo di vedere tutte decontestualizzate e “girate” per colpire la difesa: “Come è successo con la storia della bara bianca della signora Manuela, si prende una stringa di una intercettazione fatta con una mia amica dove il riferimento alla bara bianca è stato decontestualizzato, voi mi avete mai sentito dire che la persona che stava nella bara bianca ce la volevo mettere io? E’ curioso che si estrapolino solo alcune parole per poi essere smontate e rimontate per fare il gioco dell’accusa. Io lo considero un insulto alla mia intelligenza l’intercettazione in cui parlo del dormire”.

Omicidio Pierina Paganelli, scontro Valeria Bartolucci-Manuela Bianchi/ "Problema serio per Louis Dassilva"

E ancora: “C’è l’intercettazione in cui si sente dire ‘giustizia è stata fatta’ (riferendosi a Loris Bianchi ndr) ma si di dice che sono ‘parole che si dicono’, mentre se io dico ad una mia amica ricordando le dormite di una volta allora viene descritto come se io avessi dormito tutta la notte la sera dell’omicidio come un cadavere”.

VALERIA BARTOLUCCI: “LOUIS DASSILVA IN CARCERE? LUI E’ DIVERSO…”

Valeria ha continuato: “Io speravo in una scarcerazione ma non ero convinta, c’è un disegno, si è trovato un colpevole, quello che piace di più alla pancia del paese, una persona che non appartiene alla nostra cultura, al nostro modo di vivere, è diverso da noi quindi è rassicurante pensare che si annidi il male in quelli diversi invece a volte il male è banale è sta nella porta accanto”.

Si è quindi parlato di Manuela Bianchi, che ha sempre detto di temere fisicamente per la presenza di Valeria Bartolucci: “Se la Bianchi fosse stata in pericolo per azioni che io potevo compiere quando faceva dichiarazioni a mio avviso mendaci un po’ su tutto, adesso che sta facendo dichiarazioni mendaci per tenere in carcere una persona… se io volessi fare del male alla Bianchi, cosa che non farei ma non perchè sono buona… non credo che le sue dichiarazioni abbiano migliorato la sua posizione dal punto di vista della sicurezza. Lei mi stuzzica, mi dai voce, per ciò che dice lei meriterebbe quattro schiaffi ben fatti per cui non si va in carcere se no ogni madre sarebbe in galera. La più bella affermazione è stata quando ha detto che io avrei dovuto tenermi stretto mio marito così non sarebbe successo niente. Lei riteneva stalking il fatto che ci incontrassimo in palazzo”.

VALERIA BARTOLUCCI: LA SUA CREDIBILITA’ E LA LITE CON MANUELA

Sul fatto che Valeria Bartolucci non venga ritenuta credibile: “La reputazione di un individuo si fa con i fatti e non con le parole: perchè io non sono una persona credibile per il gip, quello che affermo non sposa la loro tesi? Alcune inesattezze le ho riferite, ma se le mettiamo sul piatto con altre inesattezze… tutto quello che io dico è asseverato alla bugia mentre tutto quello che l’altra parte dice è verità assoluta, scritto nelle tavole di Mosè?”.

Quindi si domanda: “Manuela Bianchi ritenuta dal gip leale? Il suo comportamento è stato tutto fuorchè leale. Non è stata leale con il marito e la figlia, nemmeno con me, non credo con nessuno se non con se stessa. Una lite molto pesante fra di noi? Ho un livore nei confronti della Bianchi ma lei ha una coda di paglia lunga un km, è stata lei che mi ha detto che dovevo smettere di parlare di lei. Io ho proferito la parola str*nza e lei si è sentita tirata in causa, ma non stavo parlando assolutamente di lei, pensa di essere così importante di monopolizzare tutta la vita che io non abbia niente da fare di parlare di lei?”. Valeria Bartolucci conclude così l’intervista: “Manuela ha cercato di incastrare Louis? Ne sono certa, come direbbe Cocciante ‘era già tutto previsto’, lei si era già fatta tutti i viaggi con Louis, la famiglia, i figli… conoscendo il soggetto in questione un filino di rivalsa ce lo leggo”.