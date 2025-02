Storie Italiane apre stamane con il caso di Pierina Paganelli, l’omicidio di Rimini del 3 ottobre 2023, ancora oggi avvolto nel mistero. Ieri Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata sentita in procura, ma non ha rilasciato dichiarazioni, di conseguenza non sappiamo cosa le sia stato chiesto. Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, ha commentato la notizia dicendo: “Ieri è stata chiamata in questura, si è avvalsa della facoltà di non rispondere in qualità di moglie dell’indagato in carcere Louis Dassilva. N

ei prossimi giorni sarà convocata anche Manuela per fornire informazioni in merito al ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli”.

Davide Barzan ha proseguito: “Non sappiamo perché il pm ha deciso di convocare la signora Bartolucci e dobbiamo capire il perché ha deciso di non parlare, è la prima volta che decide di non farlo, è nella sua facoltà ma fino ad ora non l’aveva mai fatto. E’ un fatto importante? Sono d’accordo, rimaniamo in attesa di quello che succederà nei prossimi giorni”. La “convocazione” è giunta attorno alle ore 15:30 di ieri pomeriggio, e dentro la questura ci è rimasta un’oretta.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA IN PROCURA: “E’ TRANQUILLISSIMA”

Valeria Bartolucci, sul balcone in via del Ciclamino, ha seguito in diretta il servizio di Storie Italiane su Pierina Paganelli e ha fatto sapere che non ha risposto ai pm in quanto non aveva voglia di parlare. Storie Italiane ha poi chiesto di un presunto audio in possesso della procura, ma Valeria non ha confermato, di conseguenza non ci sono notizie ulteriori in tal senso. “Lei ci ha ribadito che è tranquillissima, stamattina ha messo la musica e cantava ad alta voce, non è preoccupata. Ha ascoltato Tutto il resto è noia”, ha spiegato Carla Lombardi, inviata di Storie Italiane da Rimini.

E’ probabile che Valeria sia stata chiamata come persona informata sui fatti riguardo l’omicidio di Pierina Paganelli, ed è un suo diritto pieno e totale non parlare anche perché potrebbe fornire informazioni che andrebbero a complicare la situazione dell’indagato. Davide Barzan ha ripreso la parola limitandosi a dire: “Non vorrei giudicare le sue parole”.

Nel frattempo le parti in gioco sul caso di Pierina Paganelli, difesa e accusa, sono in attesa dell’esito dell’incidente probatorio sulla Cam 3 eseguito lo scorso 11 febbraio 2025, esito che arriverà fra circa 60 giorni, alla fine di aprile. E a riguardo Barazn ha sottolineato che la “Cam 3 riconosce il bianco e il nero, quindi è sempre più probabile che quello che passa nel video è Louis Dassilva”.

PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI VALERIA BARTOLUCCI DAL BALCONE

Storie Italiane ha mandato poi in onda le parole di Valeria Bartolucci, rilasciate dal proprio balcone di casa: “La procura lo sa che non mi piacciono le sorprese, ma ho la faccia preoccupata? Ascolto musica da preoccupati? Perché non ho risposto? Non avevo voglia, non avevo niente da dire, perché devo sempre rispondere? Mi dicono sempre che parlo sempre. Magari se mi avessero convocato domenica mattina senza il favore della stampa… mi sono stufata di non essere trattata come gli altri. Non ero neanche curiosa di sapere quello che avevano da dirmi”.

Secondo Carla Lombardi: “Lei è arrabbiata perché sostiene che domenica è stato sentito qualcun altro lontano dai riflettori, lei sostiene che sia stata sentita Manuela ma a noi non risulta. In ogni caso si dice tranquilla ed ha deciso di parlare perché non ne aveva voglia”. Davide Barzan ha poi voluto precisare: “Manuela non è stata sentita in procura domenica mattina, vedo un atteggiamento poco edificante della Bartolucci anche nei riguardi della procura.

Ricordiamo che suo marito è in carcere da circa 7 mesi, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. La procura non deve chiedere il permesso per convocare una testimone, mi sembra un atteggiamento poco edificante. Lei accusa la procura di avere due pesi e due misure, Manuela Bianchi non è stata sentita di nascosto senza comunicare nulla alla stampa, se verrà sentita Manuela lo sarà nei prossimi giorni”.