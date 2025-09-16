Parla la moglie di Louis Dassilva, imputato per la morte di Pierina Paganelli. Ecco anche il commento dei tre figli della vittima

Nella puntata di ieri de La Vita in Diretta, il programma di Rai Uno ha parlato con Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ieri, 15 settembre 2025, è cominciato il processo ai danni dello stesso indagato, al termine del quale si capirà se sia stato veramente lui ad ammazzare l’anziana signora di Rimini o meno.

Nell’attesa Valeria Bartolucci continua a tirare dritto per la sua strada: “Sono tranquilla, da questa giornata in particolare non mi aspetto nulla, da questo processo invece che venga assolto, in quella gabbia ci dovevano essere delle altre persone”. E ancora: “Non ho nessun problema a sostenere lo sguardo dei famigliari di Pierina perchè io non ho niente da nascondere, io ho sempre detto la verità. Vorrei non aver mai avuto nulla a che fare con nessuno di loro, non ho mai avuto a che fare con nessuno di loro in tutta la mia vita e vorrei continuare così, non ci ho mai neanche parlato, ne prima ne dopo il fatto. Se hanno del rancore nei miei confronti…”.

Su come ha trovato Louis: “lo vedo tranquillo Louis, il solito, le treccine mie sono un omaggio? Si mi volevo accordare con i rastini…” dice riferendosi al fatto che i due avevano una pettinatura simile. “Cosa dirò a Louis? Tin bota, secondo me sente freddo, vedo che si strofina le braccia, gli darei la giacca ma non si può. Io credo in lui”, ha concluso.

PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI GIOVANNI SAPONI, MARITO DI MANUELA BIANCHI

Le telecamere di Dentro La Notizia hanno invece parlato con i figli di Pierina Paganelli, a cominciare da Giovanni Saponi, marito di Manuela Bianchi, che ha spiegato: “finalmente dopo tanto tempo si parte in una direzione e noi non vedevamo l’ora perchè l’attesa è stata angosciante e molto dura per noi”.

“Si arriverà alla verità? Credo di si, non si tratta di ipotesi ma di verità. A me ha fatto qualcosa ancora di peggiore – ha proseguito riferendosi al fatto che la quasi ex moglie, Manuela Bianchi, lo abbia tradito proprio con Louis – la cosa più brutta che possa aver fatto è stato comunque il male a mia madre, assolutamente, per il resto le conseguenze sono ovvie, io e Manuela Bianchi stiamo chiudendo il nostro matrimonio e avere a che fare con una persona del genere è stato l’errore più grosso”. Ricordiamo che Giovanni Saponi è stato anche vittima di un misterioso incidente mentre andava in bici, ridotto quasi in fin di vita nei pressi della sua abitazione, e circostanza mai chiarita ma su cui gli inquirenti stanno indagando.



PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI GIACOMO SAPONI

Così invece Giacomo Saponi, l’altro figlio di Pierina Paganelli: “Abbiamo aspettato due anni questo momento, ci aspettiamo una cosa molto importante, che torni al centro dell’attenzione la figura di nostra madre che in questi due anni è stata dimenticata, noi siamo la memoria di nostra madre quindi è importante essere qui. Potrebbe esserci qualche passaggio mancante che potrebbe venire fuori – ha aggiunto in merito al processo – ma diciamo che il grosso dell’impianto è solido secondo noi”.

Infine Chiara, la sorella di Giacomo e Giovanni: “Sono sicura su Louis perchè ho seguito la narrazione, riuscirò a guardarlo negli occhi, con certezza e fermezza perchè non siamo noi che dobbiamo nasconderci”. Ricordiamo che Louis Dassilva si è sempre proferito innocente, dicendosi estraneo totalmente dalla vicenda e anche la moglie, Valeria Bartolucci, ha sempre raccontato di aver visto il marito al suo fianco sul divano la sera dell’omicidio: questa tesi riuscirà ad avere la meglio nell’aula del tribunale o reggerà l’impianto accusatorio della procura di Rimini, che non ha dubbi su chi abbia ucciso la povera Pierina Paganelli?