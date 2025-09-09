A La Vita in Diretta un approfondimento sul giallo di Pierina Paganelli con le parole di Chiara Rinaldi, avvocato di Valeria Bartolucci

A La Vita in Diretta si parla del giallo di Pierina Paganelli, la povera donna uccisa il 3 ottobre del 2023, ormai due anni fa, in quel di Rimini, nei garage dei condomini di via del Ciclamino. Il processo comincerà fra meno di una settimana, lunedì prossimo alle ore ore 9:30 e la difesa di Louis Dassilva, ricordiamo in carcere da luglio 2024 e unico accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, ha presentato una lunghissima lista di ben 145 testimoni, fra cui Manuela Bianchi, amante dell’indagato nonché nuora della vittima

Nel contempo la procura ne ha presentati altri 120 fra cui giornalisti e tutti i residenti di via del Ciclamino. Toccherà alla Corte stabilire chi ammettere a processo ma si preannuncia una lunghissima battaglia fra le aule del tribunale romagnolo.

Intanto Valeria Bartolucci, come fa notare sempre il talk di Rai Uno, è andata in Senegal a trovare la famiglia del marito, un modo sicuramente per mostrare la propria vicinanza alla famiglia ma anche – suppone Alberto Matano – per approfondire qualche discorso su Louis Dassilva in un’ottica processo. Negli scorsi mesi si è infatti parlato della possibilità che l’arrestato avesse chiesto ad uno sciamano connazionale dei riti voodoo contro gli inquirenti, circostanza comunque mai chiarita fino in fondo.

La Vita in Diretta ha potuto parlare con Chiara Rinaldi, avvocata di Valeria Bartolucci, che in merito a questa visita della sua assistita in Africa ha spiegato: “Valeria in questo momento è ancora in Senegal e non vedo cosa ci sia di così clamoroso. Lei è sposata con Louis e sono una famiglia, quindi non ha fatto altro che andare a trovare e salutare quella famiglia di cui lei si è sempre sentita parte”.



“La narrazione in molte altre trasmissioni data al matrimonio fra Valeria e Louis – ha proseguito – è quella che Louis venisse mantenuto da Valeria e poi lui facesse quel che voleva con altre signore ma non è così, sono una famiglia e quindi lei è andata a trovare i suoceri e quant’altro”. In vista del processo sull’omicidio di Pierina Paganelli, la legale ha precisato: “Io mi aspetto dal processo, da cittadino, che venga fatta giustizia e che vengano fatti accertamenti a 360 gradi, non solo su Dassilva ma tutte le persone che possono essere avvicinate a Pierina Paganelli”.

“Per quello che riguarda i riti vodoo, ora che ho avuto modo di accedere agli atti, posso dire che il Dassilva non ha mai chiesto che si facessero azioni contro gli acquirenti ma che si tenessero gli inquirenti lontano da lui, ma stiamo parlando comunque sempre del sesso degli angeli”. Ricordiamo che Valeria Bartolucci continua a credere ciecamente nell’innocenza del marito, ribadendo più volte di averlo visto a fianco a lui la notte in cui si consumava l’omicidio della povera Pierina: vedremo cosa emergerà dal processo.