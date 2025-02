Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo (probabile) colpo di scena nel caso di Pierina Paganelli con la convocazione a sorpresa di Valeria Bartolucci – moglie dell’unico indagato, Louis Dassilva – in Procura per ragioni che non ci sono del tutto chiare allo stato attuale: intercettata fuori dalla Procura dai giornalisti di Mattino 5 – infatti – la donna ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, né di commentare la convocazione o di parlare della sua attuale posizione in merito alle indagini a carico di Louis per la morte di Pierina Paganelli; mentre neppure dai suoi legali sono arrivati – nell’immediato – commenti o comunicati esplicativi su quanto accaduto durante l’interrogatorio.

Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci sentita in Procura/ “Non ho risposto, non ho niente da dire”

Facendo prima di tutto un passetto indietro, è bene ricordare che per ora la morte dell’anziana signora resta ancora avvolta da una spessa coltre di misteri e dubbi: l’unica persona ad essere finita sotto la lente degli inquirenti è – appunto – Louis Dassilva che all’epoca intratteneva una relazione extraconiugale con la nuora di Pierina – Manuela Bianchi – che (ed è il presunto movente) voleva continuare a tenere nascosta; mentre a favore dell’indagato si è sempre spesa la stessa Valeria Bartolucci sostenendo che la notte dell’omicidio di Pierina Paganelli si trovasse nella loro abitazione che non avrebbe mai lasciato.

Pierina Paganelli, il mistero degli oggetti non repertati/ Genetista “Corpo girato senza neanche un telo”

Pierina Paganelli, Valeria dopo la convocazione: “Io sono tranquilla, non ho nulla da nascondere né paura della Procura”

Qualche ora dopo l’audizione di Valeria – però – è emersa l’indiscrezione secondo cui la convocazione sarebbe relativa a delle (per ora presunte) intercettazioni a suo carico nelle quali pare aver rivelato delle importanti novità sul caso di Pierina Paganelli, così come sembra anche – e ne aveva già parlato in mattinata la trasmissione Storie Italiane – che sia avvalsa della facoltà di non rispondere; mentre le ultimissime novità sembrano parlare anche di una imminente convocazione di Manuela Bianchi per discutere – presumibilmente – delle medesime intercettazioni che dovrebbe arrivare non prima della prossima settimana.

Pierina Paganelli, capelli non repertati sul cadavere e altre "anomalie"/ L'indagine compromessa per sempre?

Dal balcone della sua abitazione, in mattinata la stessa Valeria Bartolucci ha messo in chiaro con i giornalisti che “io sono serena e tranquilla” e che “non ero neppure curiosa di quello che la procura volesse farmi vedere perché tanto loro le carte le hanno su altri e io non ho nessuna paura e ho il mazzo truccato con soli assi”; mentre dopo aver (falsamente) sostenuto che la convocazione poteva anche “non essere dirimente con il caso di Pierina Paganelli”, ha sottolineato che “io non ho paura delle intercettazioni perché quello che devo dire lo dico direttamente in faccia al capo della polizia”.