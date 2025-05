Nella puntata di ieri di Quarto Grado, è stata mandata in onda una nuova parte dell’intervista a Valeria Bartolucci, con riferimento all’omicidio della povera Pierina Paganelli. La moglie di Louis Dassilva, ricordiamo, unico arrestato per la vicenda, dice come al solito delle cose che meritano uno spunto di riflessione, a cominciare dalla sua tesi nei confronti di Manuela Bianchi, l’amante del marito nonché la sua grande nemica dal 3 ottobre del 2023 ad oggi: “Manuela Bianchi ha cercato di incastrare Louis Dassilva? Oggi ne sono certa”.

E ancora: “Dopo una settimana che erano accaduti i fatti, mentre veniva qua tutti i giorni, visto che io non avevo ancora la conferma della loro relazione, lei rilasciò una intervista dove si espresse in termini ambigui, io glielo feci notare e mi arrabbiai tantissimo e il giorno dopo mi mandò un messaggio vocale piangendo a comando e dicendo che era stata fraintesa. A me pare che quel lapsus sia stata una cosa voluta, messa sul tavolo, da tempo dico che Pollicino metteva le briciole e qualcuno seguiva la strada e i fatti mi hanno dato ragione”.

Quindi Valeria Bartolucci ha continuato: “I dubbi li ho iniziati ad avare quando in data 30 o 31 ottobre, l’indomani di una sua sit l’ho vista aspettare che Louis ascoltasse messaggi registrati sul telefono di Barzan e mi sono parsi un tentativo di dirigere l’eventuale deposizione di Dassilva per fare stare in piedi la sua versione, c’erano riferimenti a fatti specifici e luoghi che lei diceva di aver messo giù ma che non erano veri. C’erano ad esempio indicazioni a non far riconoscere determinati luoghi i cui proprietari erano ignari delle attività che la Bianchi intratteneva”.

Sulle minacce a Manuela: “So che il gip ha rigettato le misure richieste dalla controparte, non tutti mi considerano una persona poco credibile, non vado fiera di averle strappato i capelli ma se tornassi indietro lo farei ancora”.

E ancora: “Louis non mi parla mai di Manuela. All’inizio avrei voluto chiedergli qualcosa poi Manuela ha fatto il “parto della verità” (dice riferendosi alla testimonianza in cui ha svelato finalmente cosa successe la mattina del 4 ottobre 2023 ndr), che però è iniziato con una bugia. La signora Bianchi mente su dove si trovava la mattina del 3 ottobre 2023 quando Pierina Paganelli stava benissimo. Perchè uno mente su cosa stava facendo quando la vittima era viva e quindi doveva dirmi la verità quando la vittima moriva?”.

Valeria Bartolucci prosegue, con riferimento al famoso urlo strozzato di Dassilva in questura: “Mi fanno tanto arrabbiare le persone che giudicano i comportamenti senza saperlo, come l’urlo silenzioso di Louis Dassilva che era un urlo di frustrazione, avevamo fatto dei progetti e delle cose, dovevamo andare a festeggiare cose nostre e invece eravamo in questura, ma questa cosa è stata sempre letta come un indizio di colpevolezza, qualsiasi cosa faccia…”.

“Se Dassilva quando hanno rimosso il separè (durante l’incidente probatorio ndr) avesse inveito contro la Bianchi oggi sarebbe libero? Oppure se le avesse dato uno schiaffo in pieno viso sarebbe libero? Chi è innocente non ha bisogno di puntare il dito contro nessuno e io ho iniziato a farlo quando mi sono accorta che queste persone erano mesi che puntavano le dita contro di noi”.

Valeria Bartolucci continua quindi a sostenere l’innocenza del marito, convinta che sia finito in una trama architettata dall’ex amante Manuela Bianchi. Non sembrano però esservi evidenze su tale ricostruzione dei fatti visto che chi indaga crede fermamente nelle parole della nuora di Pierina Paganelli e decisamente meno in quelle sia di Valeria che di Louis: vedremo se questa vicenda regalerà ulteriori colpi di scena o meno.