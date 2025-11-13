A La vita in diretta si parla del giallo di Pierina Paganelli e in collegamento vi era Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva

Valeria Bartolucci è stata intervistata ieri da La Vita in Diretta per commentare gli ultimi aggiornamenti in merito al processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede il marito come unico imputato. Manuela Bianchi, la storica rivale nonché nuora della vittima, sembra quasi volere la pace, ma a riguardo Valeria replica: “Invito all’armistizio? Mi strappa più di un sorriso questa cosa, un invito a che? Ognuno è artefice del proprio destino. Io non credo di aver rovinato la sua vita, è comodo avere un capro espiatorio per tutte le débâcle della propria vita”.

L’amante di Louis Dassilva accusa Valeria Bartolucci di continuare a minacciarla e lei replica così: “La Bianchi pare sia un incrocio fra Monica Bellucci e l’uomo da sei milioni di dollari. Da casa di suo padre al mio balcone ci saranno quindici metri; se lei è convinta che io passi le giornate a parlare di lei, che si metta l’anima in pace perché non è così, oppure soffre di allucinazioni”.

E ancora: “Non è il mio modus di spingere qualcuno a fare qualcosa in vece mia. Non è lei quella che si duole di essersi lasciata andare al romanticismo e aver caricato qualcuno a fare un reato? Riesce a capire la differenza fra me e lei? Se devo fare un reato lo faccio da sola, senza incaricare nessuno, senza spingere nessuno, qualunque cosa si tratti”. Poi ha proseguito: “Mi sembra che queste persone siano un pochino nervose – dice riferendosi anche a Loris Bianchi, fratello di Manuela – sono sedute su una polveriera, io invece sono seduta su due cuscini di piuma d’oca: possono scavare, ma nel mio armadio non troveranno alcuno scheletro, anche se qualcuno se lo augura”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “LOUIS L’HO TROVATO SERENO”

Intervistata in diretta ha aggiunto: “Su Manuela non voglio aggiungere nulla. Dice di non voler più continuare questa soap opera e se io parlo poi la soap opera non cessa mai; voglio venire incontro al suo desiderio di stoppare la soap opera. Lei ha parlato di me in TV in questi giorni? Evidentemente non ha nient’altro di interessante da fare se continua a parlare di me. Se non è una soap opera, cos’è? Di sicuro non è una ricerca della verità. Tanto più una cosa si allontana dalla verità e tanto meno viene ricordata, o meglio, presuntamente ricordata”.

E ancora: “Le mie treccine, una forma di vicinanza a Louis? Sì, possiamo leggerlo così. L’ultima volta che ci ho parlato l’ho sentito bene, è una persona tranquilla che finalmente può sedere in un’aula di tribunale dove iniziamo a giocare la partita a scacchi, e non è che chi fa la prima mossa ha già vinto. Quindi lui è tranquillo, visto che in tribunale può emergere la verità, e chi non ha niente da nascondere non ha paura di stare in un tribunale”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI E LA PERIZIA FONICA

Valeria Bartolucci ha poi parlato della perizia fonica, augurandosi che sia “la pietra tombale, la lapide che sigillerà le bugie della signora Bianchi una volta per tutte. Lei teme per le mie minacce? A questa domanda non so più come rispondere. Lei non si è resa conto della differenza fra leggere una trascrizione agli atti di un’intercettazione privata e una minaccia… Quest’ultima è quando qualcuno ti dice in faccia questo e quello. Se io parlo con un’amica e dico che a quella vorrei fare quello… se poi qualcuno ha dato da leggere gli atti in tempi non sospetti e da lì si è fatto il film, a un certo punto non so più come spiegarlo”.

E ancora: “Bianchi e figlia possono stare serene: io voglio giustizia, voglio che le bugie della Bianchi vengano a galla e che, se avesse una responsabilità in questa faccenda, paghi. Se venisse fuori che ci sono, deve pagare. Io ho la mia idea, ma non accuso apertamente nessuno perché non posso provarlo. Per il resto, può dormire serena la signora Bianchi: io ho altre cose da fare che continuare a pensare a lei tutto il giorno”.

E ancora: “Lei ha paura che io incarichi qualcuno di andare a fare del male a lei e ai suoi parenti… Erano mesi che mi provocava – tornando sulla famosa aggressione fisica in via del Ciclamino – e se avessi voluto farle del male l’avrei aspettata in garage di notte. Provo per lei il più vasto disprezzo e non me lo rimangerò mai”.

PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI VALERIA

A La Vita in Diretta vi era anche l’avvocatessa Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci, che in merito agli ultimi risvolti sul processo di Pierina Paganelli, a cominciare da un possibile incesto fra Loris e Manuela Bianchi, ha replicato: “Se il collega (l’avvocato di Louis, n.d.r.) ha ritenuto di fare questa domanda molto precisa, evidentemente ha elementi tali da offrirle alla corte come ricostruzione alternativa dell’evento omicidiario portato dal procuratore della Repubblica. Io non posso saperlo, magari sono intercettazioni, verbali rilasciati da persone a indagini difensive, ma mi permetto di dire che, conoscendo i difensori di Dassilva, se hanno fatto una domanda così pesante anche emotivamente, un motivo molto serio ci sarà”.

Sul processo per stalking a carico della sua assistita, infine: “Al momento non abbiamo ancora notizie, ma la notizia – perché sento in altre trasmissioni dire il contrario di tutto – è che c’è stata una richiesta di archiviazione da parte della procura. Il sostituto procuratore Bertuzzi ha ritenuto non sussistente il reato di stalking a carico di Valeria e ha ritenuto non essere sussistente alcuna condotta stalkerizzante e molesta a danno della signora Bianchi, nemmeno nell’attualità. Quindi chi va nelle trasmissioni e racconta di comportamenti attuali di Valeria dice cose non vere. Attendiamo sviluppi in merito a una richiesta di archiviazione e siamo fiduciosi che questa archiviazione venga confermata”.