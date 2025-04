Valeria Bartolucci, moglie dell’unico arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stata raggiunta dai microfoni di Quarto Grado, e durante la puntata di ieri è stata mandata in onda la consueta chiacchierata dal balcone di casa. Scherza Valeria esordendo: “La mia prossima casa (Si trasferirà a breve ndr) avrà una cancellata, tiene fuori gli intrusi di varia natura. Di sicuro non c’è un pianerottolo, se trovano un cadavere in casa mia è di un mio parente”.

Valeria è stata quindi interpellata sulla perizia fonica che colloca forse due persone in garage al momento dell’omicidio, un uomo (molto probabilmente Louis Dassilva) e una donna (forse Manuela Bianchi): “La consulenza? Lascio parlare il super perito. Io non ho accusato nessuno perchè non ne avevo le prove. Ma ciò non significa che non ritenevo che non c’entrassero niente. Qui di granitico – prosegue – c’è solo l’ignoranza di un personaggio o due, quella è l’unica cosa granitica che si è mantenuta inalterata nel tempo solo che io sono una persona che le accuse se non ha le prove non le fa, io mi sono fatta una mia idea ma non ho le prove e non accuso nessuno. La signora cosa ha detto su questa consulenza? – domanda poi riferendosi a Manuela – io non esprimo nessun giudizio, lo dovrà esprimere il gip, l’ha ascoltata per 27 ore, io mica c’ero”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA E I RITI VOODOO DI LOUIS

Sui riti voodoo: “Io non ne sapevo niente, dubito che Dassilva abbia detto dei riti voodoo al pm, anche io credo che ci sia qualcosa nell’aldilà ma non vado a dire in giro come mi immagino il paradiso. Perchè non chiamiamo una medium che siamo certi l’unica persona che c’era quella sera? Manca solo quello. Io non ho mai parlato con Dassilva di riti voodoo. Le tisane non sono un rito voodoo, è una cosa normale, quelli che fanno i fumetti con il rosmarino si fanno i riti voodoo?”. Quindi Valeria prosegue: “Il lungo e sofferto percorso di verità – dice riferendosi a Manuela e all’incidente probatorio – inizia con una bugia, non sono io che dice che era dall’amministratore quindi se lei apre con un’affermazione non vera perchè devo credere che il resto sia vero, se apri il percorso di verità con una acclarata non verità il dubbio mi viene”.

Quindi ritorna sulle voci in garage: “A meno che Dassilva non sia ventriloquo e non faccia le due voci qualcuno era li sotto, ma visto che non ero che io è stato acclarato che ero a lavorare come da testimonianza dei miei colleghi, chi era? Oppure scappa fuori che Dassilva fa sia la voce da donna e da uomo?”.

La procura sembra comunque credere alla versione di Manuela Bianchi cristallizzata durante l’incidente probatorio, a cominciare da quando spiega di non essere salita al terzo piano a chiamare l’amante (come invece sostiene Dassilva) la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, visto che l’app contapassi del suo cellulare registrerebbe una camminata non compatibile con la distanza fra il garage e appunto l’appartamento di Dassilva.

Nel corso dell’interrogatorio Manuela Bianchi è anche più volte scoppiata in lacrime, spiegando di avere paura di Valeria Bartolucci. Non va infatti dimenticato che la moglie di Louis Dassilva ha minacciato la stessa amica dopo aver scoperto la relazione extraconiugale fra i due, arrivando anche ad aggredirla fisicamente nell’androne del palazzo di via del Ciclamino. Manuela Bianchi insieme ai suoi avvocati aveva denunciato le minacce verbali e fisiche da parte di Valeria, e la stessa risulta essere tutt’ora sotto indagine, anche se non è mai stata raggiunta da una misura cautelare. “Sono arrivata al punto di avere paura – le parole della Bianchi al pm Paci – una paura folle per la mia vita e della mia figlia, sono arrivate minacce pesantissime, parole gravi che mi ricordano la mafia, tipo sciogliermi nell’acido o sfregiarmi il viso, oppure mettere dentro mia figlia in una bara bianca da 1,70 metri. Voglio che si arrivi alla verità qualunque essa sia”.