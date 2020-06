Pierino Prati è morto/ Addio all’attaccante che fece grande il Milan in Europa

Dopo Mario Corso, anche Pierino Prati ci ha lasciato: sono giorni funesti per il mondo del calcio italiano, e anche dello sport azzurro in generale se pensiamo al terribile incidente occorso venerdì ad Alex Zanardi, che sta lottando per la vita in ospedale. Pierino Prati è morto a 73 anni: uno dei più grandi attaccanti che il nostro Paese abbia conosciuto. Nato a Cinisello Balsamo, si è spento a Catania: ha legato la sua carriera in particolar modo al Milan, con cui ha giocato per sei stagioni segnando 102 gol. In bacheca uno scudetto e due Coppe Italia a livello nazionale, soprattutto i grandi successi continentali: nella Coppa dei Campioni 1969 strappata all’Ajax di Johan Cruyff fu l’indiscusso protagonista mettendo a segno una fantastica tripletta, ed è quello uno dei maggiori ricordi del suo percorso rossonero. Prati era in campo anche nella vittoriosa finale di Coppa delle Coppe l’anno prima; nel 1973 invece era arrivato al termine del percorso sotto la Madonnina.

PIERINO PRATI E’ MORTO

Pierino Prati ha vinto anche la Coppa Intercontinentale, ma nel 1973 il Milan lo ha venduto: l’attaccante è andato alla Roma dove non ha ripetuto le grandi prestazioni pur avendo fatto bene in quattro anni e mezzo, senza però la dimensione internazionale (ha giocato una Coppa Uefa, sei partite senza gol). Da lì alla Fiorentina e poi in Serie C2 al Savona, Pierino è stato anche impegnato negli Stati Uniti in un torneo diverso dalla MLS che conosciamo oggi, e ha realizzato 3 gol in sei gare con i Rochester Lancers. Tornato in Italia, ha concluso ancora in C2 con il Savona, arrivando in doppia cifra in entrambe le stagioni. Per il bomber c’è stata anche la fruttuosa esperienza in nazionale: è uno dei campioni d’Europa del 1968.

Titolare nella sfida di qualificazione contro la Bulgaria, timbrò il cartellino sia all’andata che al ritorno e i suoi gol furono decisivi per andare alla semifinale contro l’Unione Sovietica, che gli azzurri superarono grazie alla monetina; giocò poi la finale contro la Jugoslavia ma la partita terminò 1-1, all’epoca era previsto il replay e in quella seconda sfida fu Gigi Riva ad affiancare Pietro Anastasi, anche se Prati era l’attaccante del Milan che aveva appena vinto la Coppa delle Coppe. In seguito, non ebbe più occasioni: Ferruccio Valcareggi lo volle nella spedizione messicana in cui l’Italia raggiunse la finale dei Mondiali, ma Pierino era chiuso dagli intoccabili Riva e Roberto Boninsegna, e non vide mai il campo. Bruno Conti lo ha salutato pochi minuti fa su Instagram, scrivendo “Riposa in pace grande Pierino” e allegando una foto che lo ritrae insieme a lui ai tempi della Roma: ci uniamo anche noi al cordoglio per la perdita di un grande attaccante.



