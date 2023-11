Pierlugi Baraldi rompe il silenzio con la figlia Angelica/ Lettera al Grande Fratello: “Ti voglio bene”

Angelica Baraldi e il difficile rapporto con il padre Pierluigi: “Siamo arrivati a non parlarci”

Angelica Baraldi si apre sul rapporto con suo padre Pierluigi nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 16 novembre. Il loro non è un legame facile, come lei stessa sottolinea nel corso di una chiacchierata con Signorini.

“Il rapporto con il mio papà è sempre stato abbastanza complicato fin da quando ero piccola, perché durante l’età adolescenziale è sempre stato un papà rigido. – ha spiegato Angelica – Però questo col senno di poi mi ha fatto capire tante cose, perché davvero mi ha fatto capire quali sono i veri valori della mia vita. Quindi ad oggi sono pienamente grata. Purtroppo negli ultimi 2-3 anni il rapporto con i miei genitori si è incrinato ancora di più, siamo arrivati a non parlarci più. Non hanno accettato la mia decisione di trasferirmi e cambiare città.”

Pierlugi Baraldi rompe il silenzio con la figlia Angelica con una lettera

È per questo motivo che Angelica rimane a bocca aperta quando Signorini le annuncia che suo padre le ha scritto una lettera. Questo il suo contenuto: “Sembra solo ieri, sognavo per te una felicità completa, senza spigoli né dolori, ma sono riuscito a regalarti solo un pezzo di quelli che erano i miei desideri. Ho cercato di insegnarti la vita attraverso la strada della mia esperienza, delle mie emozioni. Molte volte la vita ci mette di fronte a situazioni nelle quali scegliere quello che riteniamo ‘giusto’ è davvero difficile. Io ho ascoltato il mio cuore e il mio amore per te… Ero e rimango il tuo cavaliere. Ti voglio tanto bene. Senti il mio abbraccio forte.”











