Pierluigi Gollini, chi è?/ Dalla Nazionale italiana all’ex fidanzata Giulia Provvedi

La grande carriera di Pierluigi Gollini

Dopo il grande successo della prima puntata di Emigratis-la resa dei conti, Pio e Amedeo puntano a Londra e Parigi. Durante la seconda puntata del programma i due comici faranno irruzione nella vita di alcuni grandi calciatori italiani tra cui: Pierluigi Gollini. Pierluigi (detto Gigi), classe 1995, è attualmente il portiere della Fiorentina, in prestito dall’Atalanta ed è anche uno dei portieri della nazionale italiana. La sua carriera calcistica è iniziata con la Spal nel 2009, poi le sue doti vengono notate dall’ex direttore generale della Fiorentina Panteleo Corvino e dal 2010 al 2012 il calciatore diventa parte della Fiorentina.

Dopo l’esperienza al Manchester United, Gollini passa all’Hellas Verona dal 2014 al 2015, poi torna in Inghilterra per l’Aston Villa e alla fine torna all’Atalanta. Proprio con l’Atalanta Pierluigi Gollini gioca per Coppa Italia e Champions League ma al contempo subisce anche qualche infortunio al crociato. Dopo una stagione 2021-2022 al Tottenham, Gollini torna in Italia con la Fiorentina, la squadra ha bisogno di un portiere fisso e lui non potrebbe esserne più felice.

Pierluigi Gollini, la Nazionale italiana e l’ex Giulia Provvedi

La vita e la carriera calcistica di Pierluigi Gollini sono state segnate da grandi traguardi e vittorie ma una in particolare gli ha permesso di realizzare il suo sogno più grande. Parliamo del 2019, anno in cui Gollini gioca in nazionale subentrando a Donnarumma nei minuti finali contro la Bosnia. Chi non ama il mondo calcistico comunque, conoscerà sicuramente Pierluigi Gollini per la sua ex relazione con la showgirl Giulia Provvedi.

Una storia d’amore durata tre anni quella tra i due, parlavano di matrimonio e figli ma poi improvvisamente si sono lasciati. In merito alla fine della loro relazione, la showgirl Giulia Provvedi aveva dichiarato a Novella 2000: “Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo”. Il loro legame è stato ben visibile sui social anche di recente, quando Gollini ha commentato un triste post di lutto per il padre dell’ex fidanzata con due cuori spezzati. Stasera il calciatore sarà uno degli ospiti di Emigratis e conoscendo Pio e Amedeo, chissà quanti soldi dovrà sborsare tra una risata e l’altra!

