Pierluigi Bersani: “Li mortacci tua”/ Video, show in diretta con Floris e la D’Amico

Simpatico siparietto andato in scena in occasione dell’ultima puntata del programma di La7 DiMartedì, condotto dal giornalista Giovanni Floris. Un siparietto fra lo stesso conduttore, nonché l’ex segretario generale del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, e il volto noto di Sky Sport nonché compagna di Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico. Ad un certo punto si sente l’ex numero uno del Pd dire “Li mortacci tua”. A cosa si sarà riferito Bersani con una delle più classiche espressioni in romanesco? Semplicemente al futuro della sinistra, con l’ex segretario dei Dem, che afferma: “Lasciamo perdere l’anima…”. e Floris, bravo a cogliere la palla al balzo: “Ha ragione, anche perché a Roma l’anima richiama sempre…”. Tanti i sorrisi in studio, molti dei quali imbarazzati.

PIERLUIGI BERSANI E LA COALIZIONE A SINISTRA “LI MORTACCI TUA…”

Per spiegare meglio nel dettaglio quanto accaduto, la D’Amico stava parlando dell’attuale opposizione composta dal centrodestra, formata dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia, che al momento appare compatta e schierata contro l’attuale governo, ricordando però come fino al mese di agosto il gruppo sembrava molto diviso, per poi ricompattarsi solamente nelle ultime due settimane grazie alla Meloni: “Quindi c’è tempo per ritrovare l’anima”, aggiunge la D’Amico riferendosi alle divisioni interne alla sinistra dopo la scissione di Renzi con Italia Viva. Quindi è scattata l’imprecazione di cui sopra da parte di Bersani che poi ha aggiunto: “La destra è senza dubbio più prossima ad essere una coalizione, e per farlo anche noi bisogna che il Pd lanci un percorso costituente e che i 5 Stelle si diano una regolata dal punto di vista della loro discussione interna”. Parole senza dubbio condivisibili quelle di Bersani, e che si sposano alla perfezione con la decisione del M5s di chiedere ai propri iscritti di decidere se partecipare o meno alle prossime elezioni in Calabria e in Emilia Romagna, in programma a breve, dopo la cocente delusione in Umbria. Clicca qui per il video del siparietto con Bersani

