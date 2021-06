Pierluigi Bersani, l’ictus nel 2014/ “Ho avuto paura di morire da pir*a”

Il 5 gennaio 2014 Pier Luigi Bersani ha avuto un’emorragia cerebrale, pochi mesi dopo essersi dimesso come segretario del PD, lasciando il posto a Letta. “Ero in pace con me stesso. Era domenica mattina, ero a Piacenza e stavo andando a prendere i giornali”, ha raccontato Bersani a Vanity Fair, ricordando la mattina in cui è stato portato d’urgenza in ospedale. Di quel giorno ricorda che stava “in ambulanza, vigile ma ormai cosciente del pericolo di vita, visto l’agitarsi del personale medico e paramedico attorno a me”. In quei momenti, in cui si dice che passa tutta la vita davanti, l’ex segretario del PD ha pensato solo a una casa: “Se non mi salvo, muoio da pirla. Diranno tutti, quel Bersani è stato un pirla” perché era stato lui a non volere il reparto di neurochirurgia a Piacenza.

MARIANNA E MARCO MORANDI, FIGLI LAURA EFRIKIAN/ "Per farci dormire leggeva l'Amleto"

Pier Luigi Bersani: “Sono arrivato sulla soglia della morte”

Pier Luigi Bersani, infatti, è stato operato all’Ospedale di Parma: “Fossi morto nel viaggio disperato tra Piacenza a Parma, sarebbe stata la sconfessione di un modello. Sarei stato un pirla, appunto. Morto e pirla insieme. Invece arrivo all’ospedale di Parma ed erano già tutti pronti a operarmi, con tutti i miei dati e con l’assoluta eccellenza”, ha raccontato al Corriere della Sera. Dopo l’ictus e l’intervento Bersani ha smesso di fumare il sigaro e gli è rimasta una cicatrice sulla testa. In diverse occasioni l’ex segretario del PD ha ammesso di aver avuto paura di non farcela: “Sono arrivato sulla soglia della morte. E una volta lì ho capito che non è un momento così difficile. È facilitato dall’istinto di sopprimere il dolore”.

LEGGI ANCHE:

Perchè Laura Efrikian e Gianni Morandi si sono lasciati?/ "Nessuno ha colpe..."Elisa e Margherita, figlie Pier Luigi Bersani e Daniela Ferrari/ "Un padre un po' assente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA