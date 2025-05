Pierluigi Diaco si racconta e svela dettagli inediti sulla sua vita privata e sul suo bellissimo marito, tra amore, lavoro e rivalità in TV.

Non è mai semplice scindere il volto pubblico dalla persona, soprattutto quando si parla di personaggi che entrano ogni giorno nelle case degli italiani. Pierluigi Diaco, in questo senso, è sempre stato una figura affascinante, spesso al centro di opinioni contrastanti, ma senza dubbio autentica.

Conduttore, giornalista, autore, la sua carriera è lunga e sfaccettata, ma stavolta ha deciso di parlare di sé in modo diverso. Non davanti a una telecamera, ma in un’intervista rilasciata alla rivista Chi, dove ha aperto il cuore raccontando la storia d’amore con il marito Alessio Orsingher.

Pierluigi Diaco, la sua vita privata

Un racconto che ha colpito, perché arriva in un momento in cui si ha sempre più bisogno di verità e normalità, anche nei sentimenti. Diaco, classe 1977, è ormai volto fisso di BellaMa’, il programma di Rai 2 che miscela cultura pop e interazione generazionale. Un progetto ambizioso, che lui porta avanti con passione e un pizzico della sua consueta ironia tagliente. Ma quando parla di Alessio, tutto cambia tono. Si percepisce affetto vero, stima profonda, e anche quella complicità che non ha bisogno di troppe parole.

Alessio Orsingher, nato nel 1986, è anche lui giornalista e conduttore, volto noto del programma Tagadà su La7. Un dettaglio non da poco, visto che i due, pur essendo una coppia nella vita, si trovano spesso “in competizione” sul fronte Auditel.

Rai contro La7, stessa fascia oraria, pubblici potenzialmente sovrapponibili. Eppure, nonostante questo apparente dualismo professionale, tra loro non c’è mai stata ombra di rivalità. Anzi, Diaco ha raccontato come la loro differenza di stile e approccio al lavoro li arricchisca a vicenda. Si confrontano, si ascoltano, si sostengono. E questo forse è il segreto che tiene in piedi il loro rapporto da così tanti anni.

Nel 2017 hanno celebrato la loro unione civile, e anche in quell’occasione non è mancato un tocco simbolico forte. A officiare la cerimonia fu infatti Maurizio Costanzo, una figura cardine per entrambi, ma soprattutto per Diaco, che con Costanzo ha avuto un rapporto professionale e personale profondo. Un momento speciale, non solo per la presenza del celebre giornalista, ma per ciò che ha rappresentato: un atto d’amore pubblico, ma discreto. Come sono loro, alla fine. Mai sopra le righe, ma mai banali.

Pierluigi e Alessio sono la dimostrazione che si può amare e convivere nel mondo dello spettacolo senza trasformarsi in un personaggio. Due professionisti, due uomini, due anime che si sono trovate e che continuano a scegliersi ogni giorno. E in tempi in cui tutto sembra effimero, raccontarlo è già una notizia.