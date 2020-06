Pierluigi Diaco, compleanno a Io e te/ Auguri in diretta di Mara Venier e Costanzo

Pierluigi Diaco compie oggi, 23 giugno, 43 anni. Il conduttore di Io e Te ha ricevuto in diretta gli auguri di Santino Fiorillo e di Jo Squillo che, per festeggiarlo, gli ha portato una torta vegana, ma soprattutto, ha ricevuto gli auguri di due delle persone più importanti della sua vita e che lo hanno sempre appoggiato anche nelle sue scelte professionali. La redazione della trasmissione di Raiuno, così, ha sua insaputa, hanno fatto una grande sorpresa a Diaco che non ha nascosto lo stupore per l’immenso regalo ricevuto. A fargli gli auguri in diretta, infatti, sono stati Mara Venier a cui è legatissimo da un rapporto umano e da una lunga amicizia e Maurizio Costanzo che Diaco considera il suo papà professionale.

MARA VENIER E MAURIZIO COSTANZO, GLI AUGURI A PIERLUIGI DIACO

“Pigi, c’è una sorpresa per te“, annuncia il pappagallo presente nello studio della trasmissione di Raiuno. Parte così un video con gli auguri di Mara Venier e Maurizio Costanzo. “Tanti auguri a te, tanti auguri a Pigi. Auguri” – dice zia Mara mentre Costanzo aggiunge – “Pigi, moltissimi auguri. Gli anni passano anche per te che sembri sempre molto giovanile. Chitarra, canzone e occhi languidi. Auguri, sei una persona intelligente che sa fare il suo lavoro”. Piacevolmente sorpreso, Diaco commenta così le parole della Venier e di Costanzo. “Voi siete pazzi, ma Mara l’ho sentita cinque minuti fa. Mara grazie di cuore. Sei mia sorella e Maurizio è il papà che no ho mai avuto”, conclude Pierluigi Diaco.



