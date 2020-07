Pierluigi Diaco contro Corinne Clery: “stai mentendo”/ Dici tutto in tv e davanti…”

Scontro a Io e Te tra Corinne Clery e Pierluigi Diaco. Tutto nasce quando Corinne Clery ricorda l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip dove ha potuto fare un viaggio con se stessa per la preseza di psicologi. “Il riavvicinamento è avvenuto per Edoardo grazie al Grande Fratello”, afferma la Clery parlando dell’importanza che ha avuto il figlio di Serena Grandi nel loro riavvicinamento. “Questo Grande Fratello lo citate come se fosse lo spartiacque della vostra vita”, replica Diaco. “Appare curioso che i sentimenti e le emozioni debbano passare attraverso lo strumento freddo della televisione e non attraverso la vita reale“, aggiunge il conduttore. “Lì dentro ci sono degli psicologi che ti fanno parlare”, spiega la Clery. “Mi vuoi dire che la psicologia che è una cosa molto seria e le persone ci vanno privatamente ed io l’ho fatta per anni individualmente e collettiva possa passare attraverso il microfono di un programma televisivo? Ma la psicologia è una cosa seria”, sbotta Diaco mentre la Clery spiega che non avendo partecipato a tali tipi di programmi, non può saperlo.

PIERLUIGI DIACO CONTRO CORINNE CLERY: “LA PSICOLOGIA E’ UNA COSA SERIA”

Corinne Clery ribadisce di essere stata aiutata nel suo riavvicinamento a Serena Grandi dall’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello dove gli psicologi sono riusciti a farle parlare anche del passato e ad affrontare i suoi problemi. “La psicologia è una cosa seria, non può essere trattata così”, puntualizza ancora Diaco. “Non ci sei passato, non puoi saperlo”, replica la Clery. “Io ho fatto un reality e mi sono sottratto a delle logiche finte. Al di là della presenza di uno psicologo all’interno di un programma televisivo, una cura psicologica si fa in privato fuori dalla telecamere“, si difende il conduttore. “Allora cosa servono i reality?“, chiede la Clery. “Io non ci credo che dentro la televisione possa esserci la verità”. “Allora pensi che io dica delle bugie?“, chiede ancora Corinne. “Penso di sì”, risponde senza giri di parole la Clery. “Sbagli, purtroppo o per fortuna, io le bugie non le dico mai. E’ stata una delle cose più belle che mi siano capitate e ti prego di non metterlo in dubbio”, dice Corinne. “Ma ti credo. Il confronto è tra due punti di vista ed è anche importante che questo avvenga perchè io sto difendendo un principio che la psicologia, le cure psicologiche, i percorsi interiori, emotivi, la verità debba essere detta guardandosi negli occhi e non attraverso un mezzo freddo come la televisione“, spiega Diaco. “No, perchè io se ho qualcuno davanti non dico tutto”, si difende Corinne. “A tu dici tutto in tv e non lo dici davanti ad una persona?”, chiede il conduttore di Io e Te. “Non in tv, in una scatolina che ti parla e ti dice le parole giuste”, conclude l’attrice.



