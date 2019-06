Pierluigi Diaco, dichiarazione d’amore al marito/ “Alessio mi ha cambiato la vita”

L’ultima puntata settimanale di “Io e te” è stata ricca di colpi di scena. Dopo aver annunciato l’assenza di Enrico Lo Verso, ospite del giorno, Pierluigi Diaco è rimasto spiazzato dall’arrivo di Mara Venier che, prima di raccontarsi ricevendo anche una proposta di matrimonio dal marito Nicola Carraro, ha strappato importanti dichiarazioni al padrone di casa. “Devo a te e a Lamberto tantissimo” – ha svelato Diaco quasi commosso. Il conduttore, poi, ha ammesso di aver condiviso con Mara Venier la genesi di Io e te e di essere contento di poter fare un programma del genere perchè può finalmente fare “se stesso”. “Io e te è un programma che ho visto nascere. Ti sono stata sempre vicino. Io e te è un passo in avanti per te, è il programma perfetto per te”, ha spiegato la Venier.

PIERLUIGI DIACO, DICHIARAZIONE AL MARITO: “ALESSIO MI HA CAMBIATO LA VITA”

Durante la chiacchierata con l’amica Mara Venier, Pierluigi Diaco ha anche fatto mea culpa per gli errori del passato. “Ho fatto il solista per tantissimi anni, ho cominciato molto presto a fare questo mestiere, non avevo cultura e carattere per affrontare certe esperienze. Sono stato coraggioso, ma molto spericolato. Ho fatto tantissimi errori”, ha spiegato. Poi, schietto e sincero, si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per il marito: “Prima di lui non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro. Alessio mi ha cambiato la vita”.

