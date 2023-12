Pierluigi Diaco fa fuori Caterina Balivo su Rai1?/ “Pronto un nuovo format per il primo pomeriggio”

Caterina Balivo, il flop de La volta buona pesa: Pierluigi Diaco pronto a farla fuori?

Il ritorno in Rai di Caterina Balivo con il nuovo programma La volta buona non ha sortito gli effetti sperati. Dopo tutti i proclami anche del direttore dell’intrattenimento Rai che auspicava un risultato migliore di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone si può tranquillamente affermare che il format non abbia convinto. Ed a questo punto sembra anche certo che verrà riconfermato nella prossima stagione ed in molti già scalpitano per prenderne il posto. E tra questi secondo l’indiscrezione pubblicata sul numero uscito da Alberto Dandolo sul numero di Oggi in edicola, sarebbe pronto Pierluigi Diaco a far fuori Caterina Balivo da Rai1.

Perché BellaMa' oggi 23 novembre 2023 non va in onda?/ Salta il talk di Pierluigi Diaco: il motivo

Pierluigi Diaco, conduttore e pupillo di Maurizio Costanzo, ha avuto una parabola inversa a quella di Caterina Balivo. Debuttato nella scorsa stagione sul pomeriggio di Rai2 con un scontro generazionale tra la Generazione Z ed i Boomers, visti gli ascolti deludenti ha apportato dei cambiamenti al format mettendo al centro in ogni puntata le interviste a personaggi noti. Grazie anche all’ottimo traino di Ore 14 di Milo Infante, Bella Ma’ è cresciuto negli ascolti fino ad ottenere una media del 6% di share ed adesso, sempre secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, da Viale Mazzini vorrebbero promuoverlo e dal prossimo settembre migrerà nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Pierluigi Diaco: "Mai nessun altro criticato come me"/ "Il cambio del format di BellaMa'? Avevo una missione"

Pierluigi Diaco pronto a tornare su Rai1? “Format adatto per il primo pomeriggio!

Pierluigi Diaco non solo vorrebbe prendere la fascia oraria di Rai1 adesso occupata da Caterina Balivo ma avrebbe già un format in testa adatto per il primo pomeriggio di Rai1. Sempre stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi: “Pigi (soprannome del conduttore, ndr) ha in mente per il primo pomeriggio di Rai1 un nuovo contenitore orientato ad un pubblico over. Una tv dei ricordi sul modello di quella realizzata in passato dall’indimenticato Paolo Limiti” Il conduttore di Bella Ma’ riuscirà a realizzare il suo desiderio?

Pierluigi Diaco, scintille a BellaMa' con Riccardo Bocca/ "Io egoriferito? Avrà quello che si merita!"

Nel frattempo, aldilà del passaggio di Pierluigi Diaco su Rai1 con un nuovo programma, la scelta di chiudere Oggi è un altro giorno di Serena Bortone per sperimentare un format, un po’ confusionario, di Caterina Balivo non ha premiato. La volta buona, con una media di share del 13% nonostante lo scorporo dell’anteprima non solo viene sistematicamente e di molto battuto dalle soap di Canale5 e da Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma è anche il risultato più basso del daytime Rai











© RIPRODUZIONE RISERVATA