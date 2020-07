Pierluigi Diaco, gaffe con Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro/ “Facciamo una cosa a…”

Piccola gaffe di Pierluigi Diaco durante il faccia a faccia con Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. Il conduttore di Io e Te ha intervistato mamma e figlio che hanno raccontato i segreti del loro rapporto parlando dell’enorme amore che provano l’uno per l’altra. Dopo aver dato ampio spazio all’attrice e al figlio, Diaco, prima di liberare i suoi ospiti, ha rivolto una domanda alla Giorgi e a Ciavarro Junior. “Cosa potremmo fare io e te?“, chiede Diaco alla Giorgi. “Io e te potremmo fare tantissime cose perchè sei un ragazzo colto e pieno di interessi. In questo momento andrei con te a vedere la mostra di Raffaello”, risponde l’attrice. “E io e te Paolo?“, chiede ancora Diaco. “Non posso venire con voi?”, risponde a sua volta Ciavarro. “Facciamo una cosa a tre”, risponde Diaco con il sorriso.

PIERLUIGI DIACO, GAFFE CON ELEONORA GIORGI E PAOLO CIAVARRO SUL GRANDE FRATELLO

Come accade in ogni puntata di Io e Te, il disegnatore Lucangelo Bracci ha omaggiato Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro con un disegno raffigurante l’occhio del Grande Fratello che, per entrambi, è stata una grande esperienza. “Nell’occhio sinistro e malevolo, televisivamente parlando del Grande Fratello, Lucangelo ha ritratto madre e figlio“, ha spiegato Diaco. “Per me non è stato malevolo“, spiega Paolo. “Io mi sono divertita come una pazza a fare il Grande Fratello”, aggiunge la Giorgi. “Ma quando dico malevole lo dico in senso buono nel senso che è un occhio cinico, penetrante”, spiega il conduttore mentre Eleonora e Paolo dimostrano ancora grande entusiasmo per l’esperienza vissuta nella casa. Infine, Diaco rivolge un’ultima domanda a Ciavarro Junior: “Sei mai stato attratto da una signora molto più grande di te?”. “Più grande sì, molto più grande no“, conclude Paolo.



