Pierluigi Diaco imbarazza Katia Ricciarelli/ “Preferisci la passione le prime ore…”

Momento d’imbarazzo per Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata settimanale di Io e Te. Dopo il faccia a faccia con Lorena Bianchetti, Pierluigi Diaco ha ceduto la parola a Katia Ricciarelli e alla sua rubrica della “Posta del cuore”. Dopo aver dato un consiglio ad una ragazza che le ha chiesto un parere su come lasciarsi travolgere anche da uomini per i quali non prova un’attrazione fisica, la cantante lirica non ha nascosto il proprio imbarazzo di fronte ad una domanda di Pierluigi Diaco. “Un uomo dev’essere intelligente e colto, altrimenti non mi interessa”, ha detto la Ricciarelli che, poi, rivolgendosi alla ragazza che le ha chiesto un consiglio, ha aggiunto – “prima di tutto dev’essere intelligente, colto, carino, simpatico e poi se è anche passionale in alcuni momenti della notte va bene così”.

PIERLUIGI DIACO IMBARAZZA KATIA RICCIARELLI: “NON SI PUO’ ESSERE PASSIONALI…”

Katia Ricciarelli ammette che gradire la presenza di un uomo intelligente, colto, simpatico e passionale in determinati momenti della notte. Una confessione che spinge Pierluigi Diaco a rivolgere una domanda diretta alla sua compagna di viaggio all’interno del programma Io e te. “Perchè dici solo della notte? Non si può essere passionali anche durante le ore diurne?”, chiede Diaco. “Sicuramente, ma di giorno di solito si lavora“, risponde la signora Ricciarelli. “Ma tu preferisci le prime ore del mattino o la notte? Tu preferisci il letto”, insiste Diaco. “Ma quando viene bisogna prenderla per le orecchie la passione. Questo disgraziato mi rovina la reputazione. Sono diventata rossa“, ha detto la signora Ricciarelli.



