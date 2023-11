Pierluigi Diaco imbarazza Serena Autieri “Sei trasgressiva?”/ Lei replica “Non entriamo nei particolari”

Serena Autieri in imbarazzo per la domanda di Pierluigi Diaco…

Pierluigi Diaco ha imbarazzato Serena Autieri con una domanda sulla sua intimità che non è stata molto apprezzata dalla conduttrice. Nel dettaglio, ospite della puntata di oggi di Bella Ma’, martedì 14 novembre, è stata Serena Autieri. L’attrice, cantante e conduttrice ha concesso una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera sin dagli esordi. E durante la chiacchierata non potevano mancare domande sulla sua vita privata. Serena Autieri è sposata con Enrico Griselli ed i due hanno una figlia Giulia Tosca. E Pierluigi Diaco, parlando di trasgressione, senza mezzi termini le ha chiesto: “Siete trasgressivi intimamente?” A questo punto Serena Autieri visibilmente in imbarazzo ha ammesso: “Ma intimamente… adesso non entrare nei particolari sono le 15 del pomeriggio. Non siamo noiosi ci divertiamo tantissimo.”

Serena Autieri è stata messa in imbarazzo da Pierluigi Diaco a Bella Ma’ anche successivamente. Parlando sempre del rapporto con il marito e del fatto che pur essendo molto diversi ed avendo caratteri diversi sono molto in sintonia, il conduttore di Bella Ma’ le ha chiesto nuovamente: “Prima di tuo marito hai fatto ChaChaCha? Quanto ChaChaCha.” Aldilà della metafora sul ChaChaCha, Serena Autieri ha risposto a tono: “Sono stata fidanzata con altri ragazzi, ma adesso vuoi sapere troppo. Io sono una ragazza riservata… i chachacha li faccio solo con mio marito del resto non me li ricordo.”

Serena Autieri a Bella Ma’: “Non sono perfetta, ho mille cose che non vanno”

Serena Autieri ospite a Bella Ma’ si è raccontata a 360° rivelando che l’aurea da perfettina che spesso le viene affibiata non corrisponde alla realtà: “Non sono perfetta, anzi, ho mille magagne, mille cose che non vanno…la prossima volta chiama mio marito che te li racconta lui. Negli anni sto migliorando prima non riuscivo a gestire le emozioni, mi arrabbiavo subito.” Durante la chiacchierata con Pierluigi Diaco, c’è stata l’irruzione di Viva Rai2 ha poi ammesso di essere felice e soddisfatta della sua vita, che le ha dato tanto, quindi non può che esserne riconoscente.

Serena Autieri, infine, durante l’intervista a Bella Ma’ ha ricordato anche la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2012. Ha vinto quell’edizione ma soprattutto iconica è rimasta la sua interpretazione di Maledetta Primavera nelle vesti di Loretta Goggi. E proprio la giurata dello show di Carlo Conti vedendo la sua imitazione si era commossa come non mai. Di quell’esperienza Serena Autieri ha ammesso di averne un bellissimo ricordo.











