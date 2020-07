Pierluigi Diaco imbarazzato a Io e Te/ “Come faccio a tenere questo regalo?”

Pierluigi Diaco imbarazzato a Io e Te durante il racconto della splendida storia d’amore di Piermario e Marinella, una coppia che si conosce da 60 anni, sposati da 58 anni e genitori di un figlio, Riccardo. La coppia si è conosciuta quando entrambi erano giovanissimi sulle giostre. Da quell’incontro sono passati tantissimi anni, ma sono sempre più uniti e innamorati. Marinella racconta di essere il “complemento” naturale del marito di cui si prende cura ogni giorno. Come tutte le coppie, anche Piermario e Marinella hanno la loro colonna sonora che è Domenico Modugno. A sorpresa, la coppia ha donato a Diaco un disco originale di Modugno che è stato anche il primo regalo che Marinella ha fatto a Piermario. Un dono prezioso che ha messo in imbarazzo Diaco che, alla fine, ha accettato il regalo.

PIERLUIGI DIACO E IL REGALO DELLA COPPIA OSPITE DI IO E TE

Piermario e Marinella hanno regalato a Pierluigi Diaco la copia originale di “Notte di luna calante” di Domenico Modugno, uscito nel 1961. Si tratta del primo regalo che Marinella, a soli 15 anni, fece al ragazzo che sarebbe poi diventato suo marito. La signora Marinella spiega così il motivo per cui ha deciso di donare quel disco a Diaco: “ho mai visto una persona che prende energia dalla musica. E’ impressionante il modo in cui senti tutta la musica quando metti un disco”, afferma la signora. “Io sono in imbarazzo, come faccio a tenerlo io?”, chiede Diaco. “Lo devi tenere, almeno ti ricordi di noi”, risponde il signor Mario che non accetta rifiuti.



