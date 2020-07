Pierluigi Diaco: “Katia Ricciarelli mi hai offeso”/ “Prima di chiederlo a me, hai…”

Pierluigi Diaco apre l’ultima puntata della settimana di Io e Te che ha avuto come ospite del faccia a faccia Pino Strabioli, con una rivelazione su Katia Ricciarelli. Il conduttore svela di essere stato offeso con la Ricciarelli che alla sua caompagnia ha preferito quella del redattore Gianotti a cui ha chiesto di accompagnarla ad un’esibizione. “Domenica, la signora Ricciarelli si esibisce alla Casa del Jazz ed io non andrò perchè sono offeso. Ho scoperto che ha chiesto prima a Gianotti del sottoscritto di accompagnarla e quindi, immaginerete che, ormai, da Grigolo a Gianotti, la Ricciarelli non ha occhi per me, il suo compagno di viaggio. Quindi c’è un rapporto? E’ vero?“, chiede Diaco. La Ricciarelli conferma di aver chiesto a Gianotti di accompagnarla non svelando altro.

PIERLUIGI DIACO: “DA QUANDO HO INCONTRATO ALESSIO ORSINGHER…”

Nel corso del faccia a faccia con Pino Strabioli, poi, Pierluigi Diaco ha accettato di rispondere ad una domanda del suo ospite. Strabioli gli ha così chiesto se riesca a stare da solo. “La solitudine l’ascolti? Ti piace?“, chiede Pino Strabioli. “Fino a cinque anni fa mi piaceva, poi ho incontrato Alessio e la mia vita è diventata una vita piena d’amore. Preferisco condividerla la vita. Sto meno bene da solo perchè preferisco stare con lui”, risponde Diaco facendo riferimento alla sua storia con il marito Alessio Orsingher. Il conduttore di Io e Te, poi, ha svelato di essere molto egocentrico, ma di non essere affatto egoista mentre Pino Strabioli ha ammesso, a sua volta, di essere egoista per poi riferendosi al linguaggio diretto di Diaco, poi, afferma che “secondo me la vita te la complichi”, conclude Strabioli.



