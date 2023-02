Pierluigi Diaco: lacrime alla Camera Ardente di Maurizio Costanzo/”Dolore indicibile”

Pierluigi Diaco presenzia alla camera ardente di Maurizio Costanzo: il dolore tra le lacrime

É in un fiume di lacrime che Pierluigi Diaco, in presenza del marito Alessio Orsingher, rivolge un addio al suo mentore, Maurizio Costanzo. La notizia della scomparsa del giornalista, pioniere del talk show made in Italy e consorte storico della regina di ascolti Mediaset, Maria De Filippi, é il thread più discusso e sentito del momento. E alla camera ardente allestitasi in Campidoglio per gli omaggi al feretro di Maurizio Costanzo, l’allievo si dice distrutto per la perdita del suo maestro.

In lacrime, così come emerge in un video di Fanpage che é ora virale su Instagram, Pierluigi Diaco si dichiara annichilito dal dolore e in lutto, incalzato sul ricordo di Maurizio Costanzo.”Il mio tutto, il mio migliore amico, il mio alleato- esordisce il conduttore TV e radio nell’intervento a mezzo stampa, reduce dal matrimonio civile con Alessio Orsingher, che nel 2017 veniva officiato proprio da Maurizio Costanzo in una chiesa sconsacrata e con pochi intimi, tra amici e parenti-. È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio”. E non é solo per il ruolo al grande passo con il volto di LA7 che Pierluigi Diaco custodirà nel cuore, Maurizio Costanzo. Il giornalista e mente-icona della Comunicazione made in Italy é venuto a mancare il 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni, in seguito al peggioramento delle condizioni di salute nel mezzo del recente ricovero con un intervento, come spiegato dall’ufficio stampa Betty. Ma al di là della scomparsa, Costanzo resta il dolce ricordo di molti, in particolare quello dell’autore del Maurizio Costanzo Show, Diaco: “è stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà. Non ho nient’altro da dire”.

Anche Giorgia Meloni presenzia agli omaggi del feretro di Maurizio Costanzo, nella Camera Ardente

Oltre alla presenza di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher, alla Camera ardente allestitasi in Campidoglio, visibilmente in lacrime é apparsa anche la consorte del compianto re della TV made in Italy, Maria De Filippi. Ad accompagnarla il figlio adottivo degli storici coniugi, Gabriele Costanzo.

Tra gli altri meriti e traguardi raggiunti in una carriera costellata di successi notevoli, lo scomparso giornalista segna in particolare il programma più longevo della TV, il Maurizio Costanzo Show, che giungeva al quarantennale dall’esordio nell’ottobre 2022. E, tra le cariche istituzionali, alla camera ardente Giorgia Meloni non a caso ha rivolto il suo omaggio in ricordo alla storica icona della comunicazione made in Italy: “Maurizio Costanzo ci lascia l’eredità di un grande giornalismo, capace di dialogare con tutti, capace di capire che alla fine la dimensione umana delle cose è molto importante. Perché lui era sicuramente una persona che aveva le sue idee, ma questo non gli impediva di cercare di capire tutti. Gli interessava il carattere umano delle persone. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che sappiano fare quello che ha fatto Maurizio Costanzo in questi anni”.”Maurizio Costanzo è stato un grandissimo scopritore di talenti- ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia, avvalorando quindi la testimonianza di Pierluigi Diaco, che fa di Costanzo un talentscout e maestro delle arti- era una persona alla quale piaceva, anche in persone che apparentemente non avevano ancora grandi responsabilità, cercare di capire quello che potessero fare. Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo show. Parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video, che lui puntualmente mi faceva rivedere ogni volta che mi intervistava di recente, gli dicevo ‘ti prego non farlo’. Avevo 17 anni. È una persona che ha attraversato una lunga parte della storia nazionale, che sapeva raccontarla e aveva un suo chiaro punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista”.

