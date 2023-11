Pierluigi Diaco: “Mai nessun altro criticato come me”/ “Il cambio del format di BellaMa’? Avevo una missione”

Pierluigi Diaco: “Cambio in corsa del format originale di BellaMa’? Ecco perché”

Pierluigi Diaco è stato intervistato da Riccardo Bocca nella puntata di oggi di BellaMa’. Scambio di ruoli, dunque, tra il conduttore e l’ospite. Tutto è nato quando Pierluigi Diaco è stato ospite a Tv Talk e Riccardo Bocca, critico e ospite fisso nel programma di Massimo Bernardini, gli ha proposto di farsi intervistare. E l’occasione si è presentata oggi. Il giornalista dunque ha iniziato l’intervista, chiedendo a Diaco come mai il format originale di BellaMa’, uno scontro generazionale tra Boomer e Generazione Z, dopo pochi mesi si sia trasformato in tutt’altro: un talk con un ospite vip diverso di puntata in puntata da intervistare. Pierluigi Diaco ha spiegato: “La missione che mi è stata dall’azienda era di arrivare al 4% di share ed ha chiuso alla fine con media del 5%.”

Pierluigi Diaco è approdato al timone di BellaMa’ nella scorsa stagione televisiva. Il format originale prevedeva una sfida tra due generazioni diversa. I Boomer e la Generazione Z avrebbero dovuto scontrarsi con varie sfide e soprattutto confrontarsi tra di loro. Gli ascolti però non decollavano e così Pierlugi Diaco ha stravolto l’idea originaria. La sfida generazionale si è spostata sullo sfondo ed al centro sono state messe le interviste a personaggi noti. Pierluigi Diaco però su tutto questo ha voluto chiarire: “La critica che è stata fatta a me non è mai stata fatta a nessun altro. Io non ho tradito nulla.” E poi ha aggiunto che semplicemente ha apportato delle modifiche per rialzare gli ascolti.

Pierluigi Diaco: “Non accetto le parolacce a BellaMa’, è la mia missione”

A Bella Ma’ Pierluigi Diaco, incalzato da Riccardo Bocca (con il quale c’è stato uno scambio di frecciatine), è tornato sul famoso rimprovero alla concorrente dei Boomer, Raffaella avvenuto nella scorsa stagione diventato poi virale. Per chi non lo ricordasse, l’anno scorso Raffaella, una concorrente dei Boomer, si è lasciata sfuggire un “che p***e”. Subito dopo è stata rimproverata duramente dal conduttore che l’ha invitata più volte a scusarsi e usare un linguaggio consono. Il duro rimprovero ha fatto il giro del web, diventando immediatamente virale, mentre in molti hanno bollato eccessivo il rimprovero di Diaco. Tornato sull’argomento oggi, Pierluigi Diaco ha spiegato perché si è comportato in quel modo: “Ho un cast di 60 persone se dò licenza di utilizzare un vocabolario che, per me, è fuori misura e come se offrissi la possibilità di utilizzare un vocabolario meno consono. È la mia missione.”

Infine Pierluigi Diaco ha concluso l’intervista a se stesso nel suo programma, parlando della sua vicinanza con il Premier Giorgia Meloni. In sostanza si è trincerato dietro un comment limitandosi a dire solo: “Mi limito a dire che le voglio bene come se ne vuole ad un’amica.”











