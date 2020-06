Pierluigi Diaco “Mio marito Alessio Orsingher mi dice rin*oglionito”/ A Io e Te..

Pierluigi Diaco sa essere se stesso a Io e Te e questo è quello che lo rende amato (oppure no) dal pubblico che lo segue numeroso in questa sua avventura nel pomeriggio di Rai1. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto piangere per Frizzi, discutere con uno dei suoi ospiti e anche non rispettare le distanze quando in studio è arrivato Vittorio Sgarbi, ma il giornalista sa bene anche alzare il velo sulla sua vita privata di tanto in tanto dicendo la sua sul marito Alessio Orsingher, nel bene e nel male. Nei giorni scorsi ha ancora una volta ringraziato il giornalista per la sua presenza nella sua vita dicendosi grato e innamorato alla follia, ma nei giorni scorsi, parlando con una coppia over e commentando le loro scaramucce si è lasciato andare ad una rivelazione che, siamo sicuri, è comune a molte coppie in ascolto del suo programma.

PIERLUIGI DIACO CONFIDA AL PUBBLICO DI IO E TE CHE IL MARITO ALESSIO ORSINGHER…

In particolare, la coppia ha raccontato: “Se dobbiamo partire mi fa arrivare due ore prima al porto, una volta in vacanza voleva farmi prendere il bus perché aveva paura di non trovare parcheggio con la macchina…”. A quanto pare il marito della signora in studio è molto ansioso e questo condiziona anche la loro vita insieme e a quel punto Pierluigi Diaco ha colto la palla al balzo per rendersi partecipe del “dramma” rivelando: ha raccontato la moglie per rendere conto di quanto fosse ansioso il marito. A quel punto Diaco ha preso la parola e ha detto: “Io sono con lei, cerco di evitare problemi che non esistono, bisogna essere precisi… La persona che amo, dice che sono un riconglio****“, ha detto riferendosi al marito Alessio Orsingher giornalista de La7.



