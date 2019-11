Pierluigi Diaco/ “Non faccio sgambetti per trovare le notizie” (S’è fatta notte)

Pierluigi Diaco: ecco l’x factor di “io e te di notte”

Anche Pierluigi Diaco sarà ospite di S’è Fatta Notte. Il conduttore della versione notturna di “Io e te”, recentemente intervistato per IlGiornale da Paolo Giordano, ha parlato della sua carriera, tra rimpianti e prese di coscienza. Diaco confida che la TV ha bisogno di improvvisazione, ecco perché le interviste di Milly Carlucci e Pippo Baudo, hanno praticamente fatto il giro della rete per la loro innovazione e naturalezza: “L’altro giorno una signora per strada mi fa: Ma con Baudo avevate preparato tutto, vero? Ennò. Anche la sua versione di E se domani di Mina con me alla chitarra acustica è venuta così, senza preparazione. Le mie domande sono spontanee, non c’è nulla di preparato a parte le clip e le fotografie. E il pubblico sembra che se ne accorga”, racconta. “Qual è l’x Factor di Io e te di notte? – aggiunge – Spesso in tv non emerge la curiosità del conduttore. Io sono curioso e ho imparato tanto da Maurizio Costanzo, che è curiosissimo. E poi la correttezza. Io sulla correttezza non transigo. Non faccio sgambetti pur di trovare una notizia”.

Pierluigi Diaco ospite di S’è fatta notte

Pierluigi Diaco continua affermando che non lavorare esclusivamente per se stessi, aiuta a tenere a bada l’ego. Per questo motivo è anche autore de Il Maurizio Costanzo Show e conduce un programma radiofonico su Rtl 102.5: “Io conduco in tv come se fossi in radio, non cambia nulla. Dal punto di vista esistenziale, potrei fare a meno della tv, ma della radio no. Sono drogato dalla radio e dalle storie degli altri. La radio ti regala le antenne sull’umore del tuo paese”. Successivamente il conduttore si cosparge il capo di cenere e fa un mea culpa in merito ad una intervista: “Qualche rimpianto? Una volta a Chiambretti. Sono stato molto poco dolce con Mino Reitano. Poi mi sono accorto che non meritava la mia supponenza”. Al suo fianco a “Io e te” anche Valeria Graci e Sandra Milo: “Sandra Milo a 86 anni ha ancora una disinvoltura pazzesca. Sono felicissimo di lei e anche di Valeria. Sa, io non amo particolarmente i comici e cercavo una ragazza che avesse una spiccata chiave comica ma che fosse naturale e spontanea. Valeria è proprio così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA