Pierluigi Diaco “pazzo” di Samanta Togni: “Mi hai tradito”/ “Con il cuore spezzato..”

Pierluigi Diaco pazzo di Samanta Togni. Il conduttore di Io e Te, nell’ospitare nel faccia a faccia della sua trasmissione Samanta Togni e il marito Mario Russo, ammette di avere un debole per l’ex insegnante di Ballando con le stelle che, da settembre, sarà la collega di Giancarlo Magalli alla conduzione del programma mattutino di Raidue “I fatti vostri“. “Per me è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ha un grande charme”, ammette Pierluigi Diaco nel presentare la sua ospite. “Sono molto emozionata perchè dopo essere stata da te, l’anno scorso, mi hai portato fortuna“, spiega la Togni. “Io ti avevo detto che, secondo me, avresti dovuto condurre una trasmissione televisiva”, ricorda Pierluigi Diaco. “Tu sei stato una delle prime persone a cui ho pensato quando ho saputo di questa importante novità”, aggiunge la Togni. “Io ti ho fatto un regalo e tu mi hai tradito. Torni qui innamorata e sposata”, replica con il sorriso Diaco.

PIERLUIGI DIACO “INNAMORATO” DI SAMANTA TOGNI

Samanta Togni e Mario Russo si sono sposati a Narni lo scorso febbraio. Quel giorno, in città, c’era anche Pierluigi Diaco come ha confessato lo stesso conduttore a Io e Te. “Io ho seguito il vostro matrimonio perchè ero a Narni. Vado spesso a Narni e quel giorno ho visto una grande quantità di gente che andava verso il paese e il ristoratore mi ha spiegato che si stava celebrando il matrimonio della Togni e quindi ad un certo punto ho assistito, chiaramente con il cuore spezzato, al matrimonio della Togni con Mario Russo”, confessa Pierluigi Diaco. Samanta Togni, poi, parlando del suo rapporto con il marito, ha aggiunto: “Noi siamo molto amici, complici”. “Mamma mia che invidia, sto rosicando. Io ho l’amore della mia vita e sono pienamente soddisfatto, ma sulla Togni ho il dente avvelenato“, aggiunge ancora Diaco.



