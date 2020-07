Pierluigi Diaco/ “Presto un nuovo format televisivo con canzoni e immagini”

Pierluigi Diaco annuncia in diretta, nel corso della puntata di Io e te del 14 luglio di cui è stato ospite Bruno Vespa, che uan rubrica della sua trasmissione, diventerà presto un nuovo format televisivo. All’interno di Io e Te, ogni giorno, Pierluigi Diaco, partendo da una parola, fa ascoltare ai telespettatori, una canzone accompagnando il tutto con immagini molto significative. Da quando è iniziata la seconda stagione di Io e Te, Pierluigi Diaco ha fatto ascoltare tantissime canzoni di tantissimi artisti come Fabrizio Moro, Fabrizio De Andrè, Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Ultimo, Claudio Baglioni e tanti altri. Oggi, dopo aver fatto ascoltare una canzone di Cat Stevens al suo pubblico, Diaco ha detto: “vi preannuncio che, presto, questo spazio con canzoni e immagini, diventerà un nuovo format televisivo”.

PIERLUIGI DIACO, NUOVA AVVENTURA TELEVISIVA IN ARRIVO?

Al timone di Io e Te dallo scorso anno, Pierluigi Diaco, in questa seconda stagione, sta dando molto spazio alla musica di cui è innamorato. Oltre ad aver concesso a Katia Ricciarelli la possibilità di far conoscere al grande pubblico la musica lirica, Diaco, ogni giorno, fa ascoltare interamente una canzone che ama in modo particolare. Uno spazio che presto diventerà un nuovo format televisivo di cui, però, non si sa assolutamente niente. Al suo fianco, però, potrebbe esserci ancora Santino Fiorillo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo impegno a Io e Te, ha chiarito: “è solo una parentesi perché il mio lavoro è dietro le quinte”.





