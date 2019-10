Pierluigi Diaco/ Racconterà della sua vita con Alessio Orsingher? (Domenica In)

Pierluigi Diaco alla corte di Mara Venier

Le lacrime di Pierluigi Diaco hanno ormai fatto notizia, ma del resto il giornalista e conduttore radio non ha mai nascosto nessuna emozione. Nemmeno alla corte di Caterina Balivo, dove è stato ospite a inizio settembre e si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per il marito Alessio Orsingher. Aver sposato il suo programma in fascia serale, Io e te… di notte, non ha influito sulla dinamica storica dello show. Anche se l’impaginazione è diversa e la regia è di sicuro più intima, come si conviene nelle ore più buie. “L’improvvisazione si può fare se alle spalle c’è preparazione, duttilità e cultura”, racconta a Panorama parlando del suo sogno di fare una tv jazz. Un’idea con chiave teatrale che può affinare grazie alle doti maturate in 25 anni di conduzione radiofonica. “Mi ha sempre divertito portare il mio vocabolario in contesti che non mi somigliavano”, dice delle passate ospitate da Barbara d’Urso. Oggi, 6 ottobre 2019, Pierluigi Diaco sarà invece ospite della rivale televisiva numero uno di Carmelita, Mara Venier. Avremo modo di vederlo a Domenica In, anche se il suo sogno per adesso è riuscito ad intervistare Terence Hill. Soprattutto per chiedergli “perchè si è negato in tutti questi anni del racconto di se stesso e del privato”.

Pierluigi Diaco:”Mara Venier? L’unica versa signora della domenica”

L’imprevisto è una carta che Pierluigi Diaco vive come sfida e divertimento. Anche per questo ha scelto di accettare l’invido di Mara Venier a diventare uno dei suoi ospiti di oggi. “L’unica versa signora della domenica”, dice fra commozione e orgoglio su uno dei suoi ultimi post. “A Mara voglio molto bene e non dimenticherò mai la sorpresa generosa che mi ha fatto l’estate scorsa”, continua parlando dell’incursione della conduttrice nel suo Io e te. Clicca qui per leggere il post di Pierluigi Diaco. Rivela tutto tra l’altro sugli stessi social che in qualche modo ha attaccato alcuni giorni prima. O meglio, il dito puntava verso l’ego dell’era digitale, verso quel “frullatore di immagini e contenuti” e con la speranza che prima o poi inventino persino un bello sciacquone virtuale. Dopo aver intervistato diversi ospiti iconici del piccolo schermo italiano, fra cui Vittorio Sgarbi, questa volta sarà invece Diaco a rispondere alle domande intime di zia Mara. Vedremo nuove lacrime spuntare sul suo volto?

