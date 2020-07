Pierluigi Diaco rimproverato da Katia Ricciarelli/ “L’errore è stato non citare…”

Pierluigi Diaco rimproverato in diretta a Io e Te da Katia Ricciarelli. A svelare il retroscena è stato lo stesso conduttore che, dopo aver salutato il pubblico di Raiuno, ha raccontato cos’è successo con la Ricciarelli. Ogni giorno, al termine dell’edizione del Tg1 delle 13.30, Diaco annuncia tutti gli argomenti della nuova puntata di Io e Te prima di dare ufficialmente il via alla puntata. Nelle anticipazioni della puntata del 1° luglio che ha avuto come protagonista del faccia a faccia Monica Setta, Pierluigi Diaco ha dimenticato di chiedere a Katia Ricciarelli i protagonisti dello spazio dedicato alla lirica. La signora Ricciarelli, infatti, oltre ad essere la titolare della “posta del cuore”, ogni giorno regala ai telespettatori delle pillole di musica lirica proponendo le esibizioni dei più grandi artisti del settore. Una dimenticanza, quella di Pierluigi Diaco che la Ricciarelli ha evidenziato.

PIERLUIGI DIACO, RIMPROVERO IN DIRETTA DA KATIA RICCIARELLI: “HO SBAGLIATO”

Cos’è successo, dunque, tra Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli? A raccontare tutto è stato il conduttore di Io e Te. “Katia mi ha sgridato poco fa durante la pubblicità perché mi ha detto ‘Diaco, ma io durante l’anteprima solitamente dò una pillola di quello che accadrà durante la pagina della lirica’ e le ho anche proposto di mettere una lavagna con gli errori del conduttore. L’errore è stato non citare questa cosa”, ha spiegato Diaco che ha poi chiesto alla Ricciarelli se ci sia sincerità nel mondo dello spettacolo. “Purtroppo no. Perché hanno sempre paura di, neanche di ferire, perché dire la verità fa anche bene, ed evitare degli errori alla persona che ti ascolta, nel caso peggiore è quando dicono bugie perché vogliono fregarti. Brutta persona quella”, è stata la risposta di Diaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA