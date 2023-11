Pierluigi Diaco risponde all’attacco di Striscia la notizia/ “Parolacce a BellaMà? Ecco perché mi arrabbio”

Bella Ma’, Pierluigi Diaco replica in diretta a Striscia la notizia: “Nuovi mostri? Accetto la critica ma abbiamo una responsabilità”

Pierluigi Diaco in molte interviste si è sempre definito un fiero ‘moralista e bacchettone’ che vuole portare nelle case degli italiani una tv pulita e con un linguaggio corretto e per bene. E nella puntata di oggi di Bella Ma’ ha voluto mantenere il punto rispondendo ad Antonio Ricci e Striscia la notizia. Andando con ordine, spesso e volentieri Pierluigi Diaco è finito nella rubrica del Tg Satirico I Nuovi Mostri per il suo doppiopesismo: da una parte eccessivamente bacchettone con i suoi concorrenti, e dall’altra eccessivamente indulgente con i suoi ospiti. L’anno scorso, infatti, non è passato inosservato come Pierluigi Diaco dopo aver pesantemente rimproverato la concorrente dei Boomer Raffaella, che si è lasciata scappare un ‘che p***e’, ha fatto finta di niente con Iva Zanicchi che ha detto di peggio tra battute e barzellette.

Travolto dalle critiche Pierluigi Diaco a Bella Ma’ oggi ha voluto replicare ad Antonio Ricci e Striscia la notizia: “Antonio Ricci nei nuovi mostri ha mosso una critica che io accetto. L’anno scorso Raffaella io l’ho fermata in maniera decisa, perché l’ho fatto? Perché il cast di una trasmissione televisiva è differente da noi che siamo navigati, quindi se non avessi messo uno stop avrei dato licenza a chiunque di loro di lasciarsi andare ad un vocabolario non consono per il pomeriggio televisivo.”

La replica di Pierluigi Diaco agli attacchi di Striscia la notizia con la quale ha motivato perché pensa che bisogna essere quasi degli educatori con i concorrenti del suo programma mentre si può essere più permissivi con gli ospiti vip, non ha convinto i suoi ospiti di puntata Alda D’Eusanio e Michele Cucuzza. La più critica è stata Alda D’Eusanio, che nelle scorse settimane proprio con lui ha avuto un diverbio perché si è lasciata andare con una parolaccia in diretta, ha dissentito: “Non devi mettere al bando la parolaccia perché fa parte della vita e della normalità ma, devi mettere al bando la volgarità.”

Pierluigi Diaco, che ieri ha avuto ospite Annalisa Minetti, è finito al centro di aspre critiche soprattutto sui social per il suo modo bacchetto e moralista, a doppio senso però, continua ad andare dritto per la sua strada. Incurante anche delle critiche e delle prese in giro di molti colleghi, come Selvaggia Lucarelli, e appunto Antonio Ricci e Striscia la notizia ha concluso l’argomento ribadendo: “Io nel mio programma non voglio che vengono ospitate espressioni colorite o volgari.”











