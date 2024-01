Pierluigi Diaco risponde in diretta a critiche social: “Non faccio catechismo”/ “A Bella Ma’ si parla di Dio”

Bella Ma’ nel mirino del web, Pierluigi Diaco costretto a chiarire: “Non è catechismo”

Nella puntata di oggi di Bella Ma’, giovedì 11 gennaio 2024, è stato ospite anche Don Walter Insaro per parlare, per circa un’ora, di Fede, Dio e soprattutto del concetto di peccato. La chiacchierata è stata molto interessante ma a far storcere il naso a molti utenti sui social, soprattutto X, è stata la scelta di Pierluigi Diaco di far recitare a due concorrenti della Generazione Z e dei Boomer l’Atto di dolore ed il Credo. Le critiche sul web sono arrivate anche a Pierluigi Diaco che in diretta ha chiarito il suo punto di vista.

Pierluigi Diaco ha rispedito le critiche al mittente spiegando, alla fine della sua trasmissione forse sentendo grazie a Domenica Restuccia (Dottor Web) ciò che aleggia nei social, perché ha invitato in studio Don Walter: “Ci tengo a specificare una cosa al pubblico questo non è catechismo eh. Noi viviamo in Paese laico ognuno ha la fede religiosa che crede, può credere o non credere ma a noi ci sembra giusto aprire a questi temi, parlare di Dio, anche nei pomeriggi di Rai2.” Basteranno le parole del conduttore di Bella Ma‘ a placare gli animi dei più indignati?

Pierluigi Diaco difende Bella Ma’ nel mirino del web: “Lezione di catechismo in una tv statale”

La scelta di Pierluigi Diaco di invitare Don Walter a Bella Ma’ per parlare di religione, gli è valsa moltissime polemiche sui social e soprattutto su X. Molti utenti hanno commentato con tweet del tenore: “Ma perché su una rete di servizio pubblico, in un programma generalista, in pieno pomeriggio, io, cittadina italiana pagante tasse e canone Rai, atea come altri 10 milioni di italiani, mi devo beccare un’ora di Catechismo?” Ed anche dopo il chiarimento di Pierluigi Diaco il tenore dei commenti non è cambiato. In molti, infatti, hanno replicato: “Per quanto Diaco possa puntualizzare che non è stata un’ora di catechismo, ha fatto mezzo programma ha parlato di peccato”

Pierluigi Diaco, tuttavia, è rimasto fermo nella sua idea. Durante i saluti finali a Bella Ma', infatti, ha annunciato che il sacerdote sarà ospite anche nella puntata di giovedì prossimo per parlare di un altro argomento sempre legato alla religione cristiana: i Dieci Comandamenti. Nel frattempo nella puntata di oggi è stata ospite Rosanna Lambertucci, fresca di partecipazione a Ballando con le stelle, che ha parlato di dieta e salute.











