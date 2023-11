Pierluigi Diaco, scintille a BellaMa’ con Riccardo Bocca/ “Io egoriferito? Avrà quello che si merita!”

BellaMa’: scintille in diretta tra Pierluigi Diaco e Riccardo Bocca

Nella puntata di oggi di BellaMa’, giovedì 16 novembre, c’è stato più di un botta e risposta piuttosto piccato tra il conduttore Pierluigi Diaco ed uno dei suoi ospiti Riccardo Bocca. Andando con ordine, oggi nel talk di Rai2 è stato ospite l’intero cast di Tv Talk: il conduttore Massimo Bernardini con Silva Motta, Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli ed il critico televisivo Riccardo Bocca. E proprio quest’ultimo molto spesso nel talk di Rai3 non aveva speso delle belle parole per Pierluigi Diaco, dandogli ‘dell’egoriferito’, ‘dell’eccessivamente moralista’ ed altri giudizi non positivi sul suo modo di condurre.

Pierluigi Diaco, quindi, oggi ha avuto l’occasione di vendicarsi, e durante tutta la puntata di BellaMa’ ha punzecchiato il suo ospite. Così, mentre parlava di Raffaella Carrà, ha lanciato una frecciata a Riccardo Bocca: “È vero, come dice Bocca, che sono egoriferito ma non mi paragonerei mai a Raffaella Carrà… Riccardo Bocca oggi avrà quello che si merita.” E non è tutto perché durante la chiacchierata parlando sempre della grandissima artista scomparsa e della sua umiltà, Pierluigi Diaco ha lanciato un’altra stoccata a Riccardo Bocca: “A Tv Talk sarai abituato all’umiltà…” Il giornalista ha cercato di interromperlo: “All’umiltà proprio…” E poi è arrivata la stoccata di Diaco: “Non alla tua certo.” Riccardo Bocca, però, ha immediatamente risposto a tono.

Pierluigi Diaco settimana complicata per BellaMa’: in onda solo due giorni su cinque

Pierluigi Diaco e Riccardo Bocca non si sopportano. I due, anche in altre occasioni e in altri programmi, non hanno mai nascosto di non provare simpatia l’uno per l’altro. E quando di recente Pierluigi Diaco è stato ospite a Tv Talk, nella prima puntata di questa edizione, il giornalista gli ha fatto una proposta che il conduttore ha accettato: intervistarlo nel suo programma. Detto Fatto oggi Riccardo Bocca ha intervistato Pierluigi Diaco a BellaMa’.

Non è stata una settimana facile per i programmi di Rai2. A causa dello sport, infatti, i programmi di Milo Infante Ore 14, e dello stesso Diaco, BellaMa’ sono andati in onda solo due giorni (martedì e giovedì) su cinque. Di tale stop, paradossalmente, ha portato beneficio Caterina Balivo con La volta buona che ha visto un incremento degli ascolti.

