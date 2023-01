Pierluigi Diaco “si dichiara” a Vittoria Belvedere/ “Vedendoti, ripenso a mie scelte”

Nel corso della puntata di “Bella Ma’” di mercoledì 4 gennaio 2023, andata in onda su Rai Due e condotta da Pierluigi Diaco, quest’ultimo si è reso protagonista di un’inattesa “dichiarazione” d’amore alla sua ospite di giornata, Vittoria Belvedere. L’attrice ed ex modella si è presentata in studio per commentare la sua carriera e la sua vita privata, soffermandosi in particolare sulla sua vita coniugale con Vasco Valerio, al quale è legata da 24 anni.

Parlando proprio del suo consorte, Belvedere ha rivelato che, per ricevere il primo bacio da lui, servirono tre mesi, tanto che lei arrivò a sospettare che lui avesse altri gusti in ambito sentimentale. Un argomento in relazione al quale Pierluigi Diaco si è sentito chiamato in causa, ma nessuno avrebbe mai immaginato quello che, di lì a poco, il presentatore avrebbe affermato…

PIERLUIGI DIACO, “DICHIARAZIONE D’AMORE” A VITTORIA BELVEDERE: “QAUNDO TI HO VISTO ALLA TOMBOLA DEGLI ORRORI…”

Pierluigi Diaco, infatti, ha confessato, di fronte a una Vittoria Belvedere sorpresa e imbarazzata: “Ti posso assicurare che io che ho altri gusti, quando ti vedo ripenso alle scelte che furono… Te lo dico sinceramente! Quando ti ho visto alla ‘Tombola degli orrori’ ero titubante nel venirti a salutare… Non sapevo cosa dirti. Tu hai questi occhioni… Capisci amore mio? Sono importanti, te l’avranno detto tutti!”.

La “Tombola degli orrori” è un appuntamento al quale Pierluigi Diaco e Belvedere hanno preso parte nei giorni scorsi a casa di amici in comune, insieme, tra gli altri, all’ex conduttrice di “Colorado” Rossella Brescia. Di fronte a tali parole, l’attrice non ha potuto fare altro che sorridere, guardarsi intorno emozionata ed esclamare: “Che caldo…”.











