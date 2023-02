Pierluigi Diaco, sms toccante per Maurizio Costanzo/ “Il papà che non ho mai avuto”

Pierluigi Diaco ha inviato un sms toccante in memoria di Maurizio Costanzo sullo smartphone di Mara Venier. La conduttrice ha deciso di leggerlo in diretta televisiva nel corso di “Domenica In”, trasmissione andata in onda nel pomeriggio di domenica 26 febbraio 2023. Il presentatore di “Bella Ma’” ha svelato: “Ho conosciuto Maurizio a 15 anni, grazie al suo fedele Alberto Silvestri. Sognavo di fare il suo mestiere con la sua stessa curiosità e con la sua costante, irrefrenabile passione. In lui ho trovato il papà che non ho mai avuto, il maestro più paziente e premuroso, l’amico e il confidente più spiritoso”.

PIERLUIGI DIACO: “MAURIZIO COSTANZO PER ME È STATO TUTTO”

Nel prosieguo del messaggio mandato a Mara Venier, Pierluigi Diaco ha scritto che Maurizio Costanzo “mi ha insegnato ad allenare la curiosità e la capacità di ascolto. Fino a due giorni prima della sua scomparsa, nelle poche ma divertenti conversazioni telefoniche dalla clinica, non ha mai smesso di prendermi in giro per come chiudevo gli occhi durante le canzoni a Bella Ma’. Per me è stato tutto. Il mio impegno da oggi sarà onorarlo, mettendo a frutto i suoi insegnamenti. Vivrà nel mio cuore per sempre”. Grande commozione in studio, tra gli applausi del pubblico e degli ospiti.

