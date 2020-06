Pierluigi Diaco sta male a Io e Te/ “Se non passa il mal di testa, mando…”

Pubblicità

Pierluigi Diaco sta male ma ha scelto comunque di condurre l’ultima puntata settimanale di Io e Te. Il conduttore ha spiegato al pubblico di Raiuno di avere un fortissimo mal di testa. A svelare tutto è stato Santino Fiorillo che, nel salutare Diaco, ha chiesto informazioni sulla sua salute perchè “ha un fortissimo mal di testa”. Diaco ha così spiegato di soffrire da una forma cronica di mal di testa. “Soffro di una forma di cefalea abbastanza prepotente. Mi auguro che passi e se non passa dò la linea alla pubblicità”, ha svelato il padrone di casa che ha poi aggiunto di aver assunto alcune medicine su condiglio del medico della Rai. Nonostante il forte mal di testa Diaco, innamorato dei propri telespettatori, non ha voluto lasciare solo il pubblico di Raiuno consapevole di poter contare sull’appoggio incondizionato dei suoi compagni di viaggio ovvero Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli

PIERLUIGI DIACO, FORTE MAL DI TESTA IN DIRETTA A IO E TE

Come vogliono le regole del mondo dello spettacolo, Pierluigi Diaco conduce tranquillamente la trasmissione intervistando anche Claudio Lippi. “Gli italiani lo conoscono: io soffro di cefalea. La notte non ho dormito. Si prendono dei farmaci e se non si prendono in tempo in realtà rischia di persistere, e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo“, ha aggiunto il conduttore di Io e Te. “Noi ti sosterremo sempre”, ha aggiunto la Ricciarelli. Diaco, poi, ha portato tranquillamente a termine la puntata dando spazio alla posta del cuore, raccontando la storia d’amore di una coppia sposata da tantissimi anni e dando voce agli amici animali.





